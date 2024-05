Media: Barcelona naprawdę chce to zrobić. Gwiazdor już usłyszał "wyrok"

Raphinha dołączył do zespołu z Camp Nou w lipcu 2022 roku. Katalończycy wykupili go z angielskiego Leeds United za przeszło 58 milionów euro. Czy inwestycja okazała się trafiona? Nie do końca, a na pewno nie w pełni. Brazylijczyk jak dotąd rozegrał 85 spotkań, w których strzelił 19 goli i zaliczył 24 asysty. Niemal idealnie połowa tego liczbowego dorobku przypada na bieżący sezon (9 bramek oraz 12 asyst).

Raphinha szybciutko opuści Barcelonę?

Były zawodnik Sportingu Lizbona czy Rennes odgrywał ważną rolę w zmaganiach Barcelony w Lidze Mistrzów w mijającym sezonie. Raphinha w szczególności w fazie pucharowej dał wiele dobrego. W rewanżowym starciu z Napoli zaliczył asystę. Zaś w rywalizacji z Paris Saint-Germain w ćwierćfinale strzelił łącznie aż trzy gole, co jednak nie dało "Blaugranie" awansu do półfinału (3:2 i 1:4).

Jednak wyczyny Brazylijczyka w Champions League nie przekonały zarządu Barcelony, że warto kontynuować z nim współpracę. Klub, zdaniem katalońskiego "Sportu", miał poinformować 27-latka, że w przyszłym sezonie mógłby być zaledwie drugoplanową postacią w zespole. Jeżeli zatem chce, to może już starać się o angaż w innym klubie.

Warto dodać, że zdaniem dziennika zespół z Camp Nou upatrzył sobie też już następcę Raphinhi. To 21-letni Hiszpan Nico Williams z Athletic Bilbao. Młody skrzydłowy w bieżącym sezonie La Liga rozegrał 28 meczów, w których zanotował 4 gole i 11 asyst. Portal transfermarkt.de wycenia go na 50 milionów euro.

Wycena Raphinhi jest identyczna. Kwota ze sprzedaży mogłaby zatem w całości zostać przeznaczona na sprowadzenie Williamsa, lub podratowanie klubowych finansów, które już od dawna są w opłakanym stanie. Na razie nie wiadomo, gdzie mógłby odejść Brazylijczyk. Jakiś czas temu mówiło się o zainteresowaniu klubów z Arabii Saudyjskiej. Zapewne chętnie wróciłyby one do tematu.