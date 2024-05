Cios dla Barcelony. Jest gorzej, niż myśleli. Tragedia

19 listopada ubiegłego roku w eliminacjach do Euro 2024 Gavi doznał poważnej kontuzji kolana w meczu przeciwko Gruzji. Całkowicie zerwał więzadła krzyżowe przednie w prawym kolanie oraz uszkodził łąkotkę. Dla 19-latka, reprezentacji Hiszpanii i FC Barcelony była to fatalna wiadomość. Pomocnik wypadł z gry do końca sezonu, a jego absencję odczuła Barcelona w wielu meczach w kolejnych miesiącach, a kadra odczuje najpewniej w trakcie turnieju w Niemczech.

REKLAMA

Zobacz wideo Sceny w trakcie finału Pucharu Polski! Wisła Kraków i Pogoń Szczecin w akcji

W czwartkowy poranek "AS" poinformował, że Barcelona przygotowuje się na to, że Gavi nie będzie gotowy do treningów i gry w trakcie letniego obozu przygotowawczego. Dziennik przekazał, że po zwykłym zerwaniu zawodnik pauzuje od siedmiu do dziewięciu miesięcy. Jednak przy kontuzji Gaviego okres ten trzeba wydłużyć o około dwa miesiące, więc jego przerwa może wynieść blisko rok.

Gavi może wrócić do gry dopiero w przyszłym roku

Javi Miguel w artykule podał, że "Gavi jest gotowy w 50 proc., czyli jest na półmetku powrotu do zdrowia". Pocieszające ma być to, że chociaż do końca daleka droga, to dotychczasowa rehabilitacja przebiega w bardzo dobrej atmosferze i bez żadnych zakłóceń.

Miguel podkreślił, że jeśli Gavi dostanie zielone światło od lekarzy, to będzie potrzebował dodatkowego miesiąca na powrót do pełnej sprawności fizycznej. Dlatego realny termin, w którym pomocnik będzie gotowy i w rytmie do gry, to dopiero styczeń 2025 roku. To by oznaczało, że z powodu kontuzji 19-latek straciłby półtora sezonu w tak młodym wieku.

W Barcelonie na pewno będą dmuchać i chuchać na Gaviego. W ostatnich latach kontuzje wpłynęły m.in. na rozwój Ansu Fatiego. Skrzydłowy miał być gwiazdą katalońskiego klubu, ale po wielu kontuzjach przebywa obecnie na wypożyczeniu w Brighton, gdzie praktycznie nie gra. Także Pedri zmagał się z wieloma urazami, które wpływają na jego dostępność do gry.

Dotychczas Gavi wystąpił w 111 meczach FC Barcelony, w których zdobył siedem bramek i zanotował 14 asyst. Z klubem wygrał mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii.