To się dzieje. Lewandowski wypychany z Barcelony. Następca powiedział "tak"

Robert Lewandowski z 24 golami (w 45 meczach) jest najlepszym strzelcem FC Barcelony. I choć sam niedawno zapowiedział, że na razie nie ma zamiaru odchodzić, to nie brakuje spekulacji na ten temat. Być może udało się nawet znaleźć jego następcę.

Darwin Nunez może zająć miejsce Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. "Zyskał rozgłos"

Od niedawna z katalońskim klubem jest łączony Darwin Nunez. Ten robi, co może, aby tylko podsycić plotki. Niedawno skasował z profilu na Instagramie prawie wszystko, co miało związek z Liverpoolem, jego obecnym klubem. W dodatku niedawno opublikował w sieci zdjęcie z Barcelony, gdzie wizytuję Ronalda Araujo, kolegę z reprezentacji Urugwaju.

W katalońskim "Sporcie" ukazał się artykuł o 24-letnim napastniku zatytułowany Darwin Nunez powiedział "tak" Barcelonie. W nim po raz kolejny dano do zrozumienia, że mógłby on zająć miejsce reprezentanta Polski. "Darwin Nunez po raz kolejny zyskał rozgłos, gdy mowa o transferach Blaugrany. Urugwajski napastnik stał się mocną alternatywą do wzmocnienia ataku, jeśli z końcem sezonu klub opuści Robert Lewandowski" - czytamy.

Następnie wskazano, co może zadziałać na korzyść ewentualnego transferu Nuneza do Barcelony. "Nie przystosował się w pełni do angielskiego futbolu i zarówno Liverpool, jak i on myślą o transferze tego lata. Choć będzie to trudne, jeśli trzeba będzie zapłacić tak wysoką cenę. Jego liczby nie są złe, ale piłkarz może nie wpisywać się w plany nowego trenera (Arne Slota - red.) i będzie szukać się dla niego wyjścia. Nuneza reprezentuje obecnie Jorge Mendes, który zaoferował go Blaugranie na wypadek odejścia Lewandowskiego" - wyjaśniono.

W 94 meczach w barwach Liverpoolu Urugwajczyk strzelił 33 gole i miał 17 asyst. Nie są to przesadnie imponujące statystyki jak na zawodnika kupionego za 85 mln euro (z Benfiki). Można zakładać, że Anglicy będą chcieli odzyskać jak największą część zainwestowanej kwoty, co może okazać dla Barcelony ceną zaporową.

Darwin Nunez już wcześniej mógł trafić do FC Barcelony. "Nie przystosował się"

Katalończycy mogą żałować, gdyż z artykułu "Sportu" dowiadujemy się, że latem 2020 r. byli bardzo blisko pozyskania Nuneza. Udało im się osiągnąć porozumienie z piłkarzem i wstępnie dogadać z Almerią, jego ówczesnym klubem. Ostatecznie nic z tego nie wyszło, a powodów było kilka. Do zawodnika nie był przekonany ówczesny trener Ronald Koeman, ponadto oferta Barcelony (8 mln euro + zmienne) została znacząco przebita przez Benficę (24 mln euro + procent od kolejnego transferu). Okrężną drogą, ale napastnik może w końcu trafić do stolicy Katalonii. "Po tym, jak nie przystosował się do Premier League, powrót do ligi hiszpańskiej będzie dla niego priorytetem" - podsumowano.