"Piłkarz wyklęty" w Barcelonie? Rozmowy Deco i Joana Laporty

O skandalu obyczajowym wokół Masona Greenwooda po raz pierwszy usłyszeliśmy w styczniu 2022 r. Wówczas Harriet Robson oskarżyła Anglika o próbę gwałtu i przemoc fizyczną oraz psychiczną. Do rozprawy sądowej nie doszło ze względu na to, że kobieta wycofała zarzuty. Greenwood podkreślał, że nie dopuścił się zarzucanych mu czynów, a dodatkowo zaznaczył, że "popełnił błędy", za które "poniósł już konsekwencje".

Greenwood ożył piłkarsko w Getafe, które wyciągnęło do niego rękę i skorzystało z możliwości, by go wypożyczyć z Manchesteru United bez opcji wykupu. Jaka teraz może być przyszłość Greenwooda?

Greenwood trafi do Barcelony? "Laporta i Deco o niego pytali"

Angel Torres, prezes Getafe był gościem audycji "El Programa de Ortega" w Radio Marca. W jej trakcie jednym z głównych tematów była przyszłość Greenwooda. Okazuje się, że nie tylko Getafe chętnie widziałoby go u siebie w kolejnym sezonie. - Jedynym klubem, który mnie o niego pytał, była Barcelona. Rozmawiałem z Deco i Joanem Laportą, i powiedzieli mi, że bardzo lubią tego zawodnika. Jeżeli to zależy tylko od Greenwooda, jego rodziny i klubu, to myślę, że zostanie u nas na kolejny rok - powiedział.

- W Manchesterze United jest tak, że jeśli pojawi się dobra oferta, to klub będzie chciał go sprzedać. My będziemy musieli poczekać półtora lub dwa miesiące. Wszystkie drużyny w lidze hiszpańskiej muszą jednak wpierw sprzedać, by potem kogoś kupić. Dlatego to będzie długie lato. To jest problem 80 proc. klubów w naszej lidze - dodaje Torres. Warto zaznaczyć, że Getafe zajmuje dziesiąte miejsce z 43 punktami i traci dziewięć do siódmego Realu Betis, zajmującego ostatnie miejsce gwarantujące udział w europejskich pucharach.

To też nie jest pierwszy moment, gdy pojawiają się plotki o Greenwoodzie w Barcelonie. Te są już od lutego br. - Nie mamy takich pieniędzy jak Barcelona. Myślę, że ich styl gry mógłby Masonowi odpowiadać. Na ten moment nie możemy zbyt wiele powiedzieć - mówił Angel Torres na antenie radia COPE przed lutowym meczem Getafe z Barceloną (0:4). Nieco inne wiadomości w tej sprawie mają Fabrizio Romano czy Toni Juanmarti z dziennika "Sport", którzy podają, że Barcelona wyklucza taki transfer.

Greenwood zagrał 32 mecze dla Getafe w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił dziesięć goli i zanotował sześć asyst. Więcej trafień od Anglika ma tylko Borja Mayoral, który zdobył 17 bramek w 31 spotkaniach. Kontrakt Greenwooda wygasa z końcem czerwca przyszłego roku.