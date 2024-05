Bayern może wstrząsnąć europejskim futbolem. Media ujawniają. Co za plan!

W sezonie 2018/2019 Ajax Amsterdam z Frenkiem de Jongiem w składzie i prowadzony przez Erika ten Haga zachwycał piłkarskich kibiców. Klub z Amsterdamu w tamtych rozgrywkach wygrał mistrzostwo i Puchar Holandii oraz był o włos od finału Ligi Mistrzów, gdy w półfinale przegrał z Tottenhamem. Od tamtego czasu drogi obu panów się rozeszły, chociaż nie brakowało doniesień o tym, że Manchester United chciałby De Jonga sprowadzić do siebie z klubu ze stolicy Katalonii.

Frenkie de Jong i Erik ten Hag mogą połączyć siły w Bayernie Monachium

Niewykluczone, że pięć lat później De Jong i Ten Hag ponownie będą razem pracować. Przyszłość pomocnika w FC Barcelonie stoi pod znakiem zapytania. Holender jest jednym z niewielu zawodników, na których klub może zarobić duże pieniądze, co mogłoby ułatwić sprowadzenie defensywnego pomocnika. "Sport" dodał, że do tego De Jong zarabia ogromne pieniądze, więc jego odejście dałoby oddech finansom FC Barcelony.

Kataloński dziennik, powołując się na "Bild", zaznaczył, że z kolei Erik ten Hag jest na wylocie z Manchesteru United i niemal na pewno nie będzie w przyszłym sezonie prowadził "Czerwonych Diabłów". Jednocześnie holenderski szkoleniowiec jest jednym z kandydatów do objęcia posady trenera Bayernu Monachium.

"Sport" przypomniał, że Ten Hag prowadził przez dwa lata rezerwy bawarskiego klubu, gdy w Monachium pracował Pep Guardiola. Jordi Gil w swoim artykule jasno zaznaczył, że jeśli Ten Hag faktycznie zostanie trenerem Bayernu, to jego pierwszym życzeniem będzie sprowadzenie Frenkiego de Jonga.

- Aby grać w określony sposób, to potrzebujesz do tego konkretnych zawodników. Chcieliśmy [jako Manchester United - przy. red.] sprowadzić Frenkiego, ale nie udało się. To piłkarz, który byłby idealnym uzupełnieniem Casemiro w środku pola, co pozwoliłoby nam grać w sposób, jaki chcemy - przypomniał "Sport" słowa Erika ten Haga wypowiedziane przed kamerami Sky Sports.

Frenkie De Jong z powodu skręcenia kostki w tym sezonie już nie zagra. W 30 występach dla FC Barcelony we wszystkich rozgrywkach zdobył dwie bramki.