Szybko poszło. Sensacyjne wieści ws. następcy Lewandowskiego

Vitor Roque trafił do FC Barcelony w styczniu tego roku. Uważany jest z jednego z najbardziej utalentowanych brazylijskich napastników młodego pokolenia. O ile wejście do klubu miał całkiem niezłe i mówiło się, że dość szybko aklimatyzuje się w stolicy Katalonii, tak ostatnie tygodnie to dość trudny czas dla nastolatka. Dotychczas rozegrał tylko 310 minut w barwach ustępujących mistrzów Hiszpanii.

REKLAMA

Zobacz wideo Sceny w trakcie finału Pucharu Polski! Wisła Kraków i Pogoń Szczecin w akcji

Vitor Roque odejdzie z Barcelony? W klubie nie mają wątpliwości

Młody napastnik zdaniem mediów bardzo źle znosi swoją sytuację w klubie. "Sytuacja, której doświadcza w Barcy, ma na niego ogromny wpływ, a jego najbliżsi przyznają, że zawodnik wcale nie trzyma się dobrze" - pisało "Mundo Deportivo". Ponadto piłkarz ma źle dogadywać się z Xavim.

Pomimo złej atmosfery i medialnych spekulacji agent piłkarza zapowiedział, że ten na wypożyczenie się nie uda. - Nie pójdzie na wypożyczenie. Jeśli odejdzie, będzie to transfer definitywny. Nikt nie rozumie, dlaczego Xavi nie daje mu grać i nawet z nim nie rozmawia, to nie w porządku. On musi dostać więcej minut w Barcelonie. Wybraliśmy Barcelonę, ponieważ Vitor kocha ten klub - mówił menadżer Andre Cury w rozmowie z radiem RAC1.

Kilka godzin po jasnej deklaracji agenta, dziennik "AS" doniósł, że mimo słów z otoczenia piłkarza, klub nie widzi Brazylijczyka w planach na kolejny sezon. "W Komisji Sportu panuje dość jednomyślna opinia, że w tej chwili nie ma miejsca dla Vitora Roque w drużynie. Fakty jasno pokazują, że napastnik przyjął drugorzędną rolę" - czytamy.

Przyszłośc Roque najpewniej wyjaśni się w najbliższych tygodniach. Wcześniej pewnie okaże się, na którym miejscu Barcelona zakończy sezon. Obecnie Katalończycy plasują się na trzecim miejscu w tabeli La Liga, a do końca rozgrywek zostały trzy spotkania.