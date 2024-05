To może być następca Lewandowskiego w Barcelonie. W sieci huczy. Wymowny gest

Robert Lewandowski mimo sporych kryzysów formy wciąż jest najbardziej bramkostrzelnym piłkarzem FC Barcelony. Geniuszem błysnął szczególnie w spotkaniu z Valencią (4:2), kiedy to ustrzelił hat-tricka. Dobre wrażenie szybko prysło, ponieważ Polak zawiódł w kolejnym meczu - z Gironą (2:4). Choć zdobył gola z rzutu karnego, to rzadko podłączał się pod akcje ofensywne zespołu i był praktycznie niewidoczny. "Odizolowany" - tak jego występ podsumowały hiszpańskie media.

REKLAMA

Zobacz wideo Sceny w trakcie finału Pucharu Polski! Wisła Kraków i Pogoń Szczecin w akcji

W ostatnich tygodniach coraz więcej mówi się o możliwej zmianie barw przez napastnika i to już tego lata. Sam zainteresowany dementował jednak te plotki. - Odejście zdecydowanie nie wchodzi w grę. (...) Jak dotąd nie zastanawiałem się nad tym przez choćby sekundę - podkreślał w rozmowie z "Bildem". Mimo to media spekulowały na temat możliwego następcy Polaka. Padło nawet konkretne nazwisko. W ostatnich godzinach mówi się o nim jeszcze głośniej.

Darwin Nunez wykonał zaskakujący ruch. To może sugerować, że chce zająć miejsce Lewandowskiego

Chodzi o Darwina Nuneza. Urugwajskie "El Pais" pisało, że priorytetem dla Xaviego ma być sprowadzenie piłkarza Liverpoolu. Za transferem mają rzekomo przemawiać dobre relacje agenta Urugwajczyka, a więc Jorge Mendesa z Barceloną. 24-latek mógłby więc zastąpić Lewandowskiego w drużynie bądź też stać się jego konkurentem. Wskazywano jednak, że na drodze mogą stanąć pieniądze - w końcu kontrakt Nuneza obowiązuje do 2028 roku, więc Barcelona musiałaby zapłacić fortunę.

Mimo wszystko sam zainteresowany niejako potwierdził w ostatnich godzinach, że jest zainteresowany zmianą barw. Nie wiadomo, czy chce dołączyć do drużyny ze stolicy Katalonii, ale najprawdopodobniej chce odejść z Liverpoolu.

Dość powiedzieć, że usunął na Instagramie wszystkie fotografie z koszulką angielskiego klubu. Jedynie na zdjęciu profilowym nadal ubrany jest w czerwony trykot. Na pozostałych fotografiach można go zobaczyć jedynie w barwach reprezentacyjnych, czy byłego klubu, a więc Benfiki. W galerii ma też zdjęcia z czasu wolnego, który zazwyczaj spędza z rodziną.

Taki ruch sprawia, że plotki na temat przejścia do Barcelony, nasiliły się. Kibice Liverpoolu nie są bowiem zadowoleni z jego gry. Wielokrotnie krytykowano go za brak skuteczności i marnowanie znakomitych okazji. Mimo to jest ważnym punktem drużyny Juergena Kloppa. W końcu w tym sezonie rozegrał już 52 mecze, w których zdobył 18 goli i 13 asyst.

Barcelona walczy nie tylko o prestiż, ale i pieniądze

O tym, czy ostatecznie dołączy do Katalończyków, i czy będzie stanowił realne zagrożenie dla Lewandowskiego, przekonamy się w kolejnych tygodniach. Jak na razie zarówno Barcelona, jak i Polak skupiają się na pozytywnym dokończeniu tego sezonu.

Klub zajmuje dopiero trzecie miejsce w tabeli La Liga i stracił już szanse na mistrzostwo. Ważne jednak, by zajął drugą lokatę - to pozwoli mu wystąpić w Superpucharze Hiszpanii, który dostarczy zespołowi sporo pieniędzy. A te mogą okazać się kluczowe dla transferów.