Media: To będzie katastrofa dla Barcelony. Wyleci nawet Lewandowski

FC Barcelona w miniony weekend przegrała z Gironą (2:4) i może na koniec sezonu La Liga zająć dopiero trzecie miejsce. Trwający sezon jest fatalny dla zespołu Xaviego. Nie dość, że nie obronią mistrzostwa Hiszpanii, to pożegnali się już także z europejskimi rozgrywkami.

Ostatnia porażka z Gironą nieco skomplikowała sytuację Katalończyków w tabeli. Choć mogą oni jeszcze zakończyć sezon na drugim miejscu, to nie wszystko zależy od nich. Według doniesień dziennika "AS" władze klubu odłożą wszystkie decyzje personalne do zakończenia rozgrywek, aby sprawdzić, czy zespół jest w stanie sięgnąć po wicemistrzostwo.

Jeśli jednak drużynie nie uda się zakończyć rywalizacji na drugim miejscu, może to oznaczać wiele konsekwencji także dla piłkarzy. "Niepewna będzie wówczas przyszłość Xaviego Hernandeza oraz wielu zawodników" - czytamy. Trzecie miejsce może oznaczać koniec przygody z klubem wypożyczonych piłkarzy czyli m.in. Joao Felixa czy Joao Cancelo.

"Zawodnicy z najwyższymi zarobkami, którzy nie dali pozytywnego impulsu w tym sezonie, zostaliby zaproszeni do odejścia" - dodano. Dotyczyć to miałoby także choćby Roberta Lewandowskiego, który jest jednym z najlepiej zarabiających graczy w klubie. Zdaniem dziennikarzy tylko pięciu zawodników może być pewnych swojej przyszłości. Są to Lamine Yamal, Gavi, Fermín López, Pau Cubarsí i Marc-André ter Stegen. Oni niezależnie od zakończenia sezonu zostaną w klubie.

Na ewentualne zmiany personalne wpłynie rzecz jasna aspekt finansowy. Za trzecie miejsce do klubu wpłynie mniej pieniędzy niż za drugie, a w sytuacji Barcelony każdy "grosz" będzie miał znaczenie. Zwłaszcza że Robert Lewandowski może narazić Katalończyków na kolejny wydatek. Jeśli będzie miał na koncie łącznie 25 trafień, wówczas klub będzie musiał zapłacić zgodnie z umową Bayernowi Monachium.

Do zakończenia sezonu w La Liga zostały trzy mecze. Katalończycy zagrają z Realem Sociedad, Almerią oraz Rayo Vallecano.