Hiszpanie nie mają złudzeń. Lewandowski może zostać "uwiedziony"

- Odejście zdecydowanie nie wchodzi w grę. Nie ma tematu letniego transferu. Jak dotąd nie zastanawiałem się nad tym przez choćby sekundę. Ani o przeprowadzce do Arabii Saudyjskiej, ani do USA. W tej chwili nie ma to sensu - tak Robert Lewandowski odpowiedział na pytanie dotyczące możliwego opuszczenia FC Barcelony. Nawet taka deklaracja nie wystarczyła, aby zupełnie umilkły głosy na temat jego odejścia.

REKLAMA

Zobacz wideo Artur Barciś wróży porażkę na Euro. Nie widzi następcy Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski chce zostać w FC Barcelonie. Ale jest kłopot. "Jego występy się pogorszyły"

Katalońskie "Mundo Deportivo" pisze o "delikatnej sprawie" Lewandowskiego. W stolicy Katalonii jest on ceniony, ale problemem jest jego wysoki kontrakt - w przyszłym sezonie jego wynagrodzenie przekroczy 30 mln euro brutto. "Klub chwali jego profesjonalizm i jakość, jednak oczywiste jest, że jego występy się pogorszyły i że w sezonie, w którym jego pensja wzrośnie, nie poprawi się" - czytamy.

Umowa Polaka, będącego w tym sezonie najlepszym strzelcem Barcelony (24 gole), obowiązuje do końca czerwca 2026 r. (choć ostatni rok jest opcjonalny i zależy od liczby występów w rozgrywkach 2024/25). Patrząc na to oraz jego deklaracje, trudno zakładać, aby niebawem miał odejść. Chociaż nie jest to nierealne. "(W Barcelonie - red.) przyznaje się, że gdyby przyszła oferta, np. z Arabii Saudyjskiej, która uwiodłaby Lewandowskiego, uwolniła klub od jego zarobków i dała zarobić trochę pieniędzy, to nie będą sprzeciwiali się jego odejściu, walcząc zawzięcie" - przekazano.

Podkreślono, że powód takiego rozumowania jest "oczywisty". Zdaniem "Mundo Deportivo" niemal 36-letni Polak raczej nie stanie się już lepszym piłkarzem. Świadczyć może o tym np. ostatnie El Clasico, gdy został zmieniony w 63. minucie. W dodatku przy stanie 1:1, gdy to Barcelona powinna strzelać kolejne gole, aby wygrać i zmniejszyć stratę w tabeli do rywala. "Będziemy musieli zobaczyć podejście trenera w następnym sezonie" - skwitowano.

Robert Lewandowski nadal ma bardzo mocną pozycję w FC Barcelonie. "Daje przykład"

Jednocześnie napastnik nadal jest bardzo ceniony w stolicy Katalonii. "W obszarze, w którym zapadają ważne decyzje, krążą same słowa pochwały dla Lewandowskiego. Jest jednym z tych, którzy na co dzień dają przykład, profesjonalistą starającym się pracować na miarę swoich możliwości i dbającym o siebie, biorąc pod uwagę, że jest w wieku, w którym jest to zalecane, aby sprostać konkurencji w klubie zmuszonym do walki o wszystko" - czytamy.

Wydaje się, że Lewandowski nie rzucał słów na wiatr. "Kilkukrotnie mówił, że nie chce odchodzić. Klub szanuje go za występy oraz jakość strzelecką. Poza tym ma ważny kontrakt, a w takich sytuacjach niewiele jest do powiedzenia" - podsumowano.