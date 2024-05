Natychmiastowa reakcja Xaviego po blamażu Barcelony. Lewandowski to odczuje

FC Barcelona nie tak wyobrażała sobie końcówkę sezonu. Ekipa Xaviego nie ma już szans na ani jedno trofeum. Po klęsce z PSG i odpadnięciu z Ligi Mistrzów oraz przegranej w El Clasico z Realem Madryt w sobotę spadł na nią kolejny cios. Porażka w derbach Katalonii 2:4 z Gironą oznacza bowiem, że już teraz Real zagwarantował sobie tytuł mistrza Hiszpanii. FC Barcelona spadła zaś w ligowej tabeli na trzecią pozycję i być może będzie musiała się obejść bez wicemistrzostwa.

Xavi przejechał się po piłkarzach. "Jeśli występujesz w Barcelonie..."

Po pierwszej połowie FC Barcelona prowadziła 2:1, a jedną z bramek z rzutu karnego zdobył Robert Lewandowski. Wszystko odwróciło się do góry nogami między 65. a 74. minutą. Wtedy to Girona strzeliła trzy gole i zapewniła sobie zwycięstwo oraz awans na drugie miejsce w tabeli.

Postawą swoich piłkarzy po meczu mocno rozczarowany był trener FC Barcelony, Xavi Hernandez. - Prawda jest taka, że straciliśmy kontrolę nad grą z powodu rażących błędów, które nie mogą mieć miejsca na tym poziomie. Nie pasują one do piłkarzy grających w tym klubie. Jeśli występujesz w Barcelonie, można od ciebie oczekiwać zdecydowanie więcej. Dużo rozmawialiśmy o tego typu błędach, ale nadal się one zdarzają. Mecz był pod naszą kontrolą, a oddaliśmy wszystko w ciągu 30 minut - powiedział na konferencji prasowej.

Media: Oto kara dla piłkarzy FC Barcelony. Xavi zdecydował

Na słownej krytyce się jednak nie skończyło. Jak informuje dziennik "AS", Xavi postanowił ukarać wszystkich zawodników. Z uwagi na to, że kolejny mecz FC Barcelona rozegra dopiero w przyszły poniedziałek 13 maja z Realem Sociedad na Montjuic, planował dać im w kolejnym tygodniu dwa i pół dnia wolnego. Za karę będą mieli tylko jeden dzień odpoczynku. Na treningu nie będą musieli się stawić jedynie we wtorek.

Do końca sezonu LaLiga pozostały cztery spotkania. FC Barcelona w tabeli ma 73 punkty i do Girony traci tylko punkt. Poza Realem Sociedad jej rywalami będą jeszcze Almeria, Rayo Vallecano i Sevilla.