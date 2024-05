Laporta wpadł w furię po klęsce Barcelony. Świadkowie szybko wyproszeni [WIDEO]

Barcelona we wczorajszym starciu z Gironą prowadziła dwa razy. Najpierw po golu Andreasa Christensena w 3. minucie meczu. Z tej przewagi cieszyli się jedynie minutę, bo szybko wyrównał Artem Dowbyk. Zdobyli także gola "do szatni", gdy w doliczonym czasie gry pierwszej połowy rzut karny na trafienie zamienił Robert Lewandowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Załamany Kamil Grosicki: Przepraszam! Zawiedliśmy, ja zawiodłem

Dziesięć minut, trzy gole, jedna furia

Jednak w drugiej części meczu gra zespołu Xaviego kompletnie się załamała. Konkretniej mówiąc, między 65. a 75.minutą spotkania. Wówczas Girona aż trzykrotnie znalazła drogę do siatki Ter Stegena. Dublet ustrzelił Portu, zaś jedno trafienie dorzucił Miguel Gutierrez. Taki wynik spowodował aż cztery rzeczy.

Pierwszą z nich jest już pewne mistrzostwo Hiszpanii dla Realu Madryt, który na cztery kolejki przed końcem ma 13 pkt przewagi nad drugim miejscem. Kolejna rzecz, to pierwszy w historii awans Girony do rozgrywek Ligi Mistrzów. Po trzecie, Barcelona spadła w tabeli La Liga za swojego wczorajszego pogromcę, do którego traci 1 pkt. Zaś czwarta rzecz to... absolutna wściekłość Joana Laporty.

Biada temu, kto spotkał wówczas Laportę

Jak podaje portal "Sport" prezes Barcelony lożę VIP opuszczał doprowadzony do kompletnej furii. Miał wykrzykiwać m.in., że "tak nie może być!" oraz że nie może zaakceptować takiego trwonienia prowadzenia i to aż dwukrotnie. "AS" dodaje, że jego eksplozji wściekłości słuchali chociażby Deco, Rafa Yuste czy Enric Masip, którzy znaleźli się akurat na "drodze zniszczenia". Ponadto świadkowie oraz niektórzy dziennikarze mieli zostać wyproszeni z obiektu, bo klub nie chciał jeszcze bardziej wyeksponować stanu, w jakim znajdował się wówczas Laporta.

Piłkarze Barcelony mają jeszcze cztery spotkania, by spróbować odbić Gironie drugie miejsce i nieco uspokoić swojego prezesa. Zespół Xaviego w najbliższym starciu w poniedziałek 13 maja zmierzy się u siebie z Realem Sociedad. Potem czekają ich jeszcze wyjazd do Almerii, domowy mecz z Rayo Vallecano oraz zakończenie sezonu w delegacji z Sevillą.