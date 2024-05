Co za słowa o Lewandowskim. Nie ma wątpliwości. "Tak łatwo jej nie odda"

Robert Lewandowski w poniedziałkowy wieczór zagrał świetnie w meczu 33. kolejki La Liga: FC Barcelona - Valencia. 35-letni napastnik w drugiej połowie strzelił hat-tricka (49., 82. i 93. minuta) i dzięki temu jego zespół wygrał 4:2 (1:2).

Robert Lewandowski dzięki trzem golom zdobytym w starciu z Valencią wrócił do gry w walce o zdobycie drugiego z rzędu tytułu najskuteczniejszego zawodnika ligi hiszpańskiej.

Polski napastnik ma obecnie 16 bramek, trzy mniej od prowadzącego Ukraińca Artema Dovbyka (Girona). Lewandowskiego o jedno trafienie wyprzedzają również Jude Bellingham (Real Madryt) i Alexander Sorloth (Villarreal).

Szansę Polaka na koronę króla strzelców ocenił Jerzy Dudek, były bramkarz reprezentacji Polski oraz Realu Madryt.

- Na pewno tym hat-trickiem włączył się do walki o snajperskie berło w LaLiga. Myślę, że zarówno Dowbyk, jak i Jude Bellingam z Realu też mają na to chrapkę. Ważna będzie koncentracja i determinacja. Może obecna sytuacja pozwoli Barcelonie na większą swobodę, a to się przełoży nad zdobywanie punktów i bramek. Absolutnie nie można skreślać Roberta z wyścigu o koronę króla strzelców. Tak łatwo jej nie odda - mówi Jerzy Dudek w rozmowie z "Super Expressem".

FC Barcelona walczy o zdobycie wicemistrzostwa Hiszpanii. Pięć kolejek przed końcem ma dwa punkty przewagi nad trzecią Gironą. Oba te zespoły zmierzą się ze sobą już w sobotę w Gironie. Początek spotkania o godz. 18.30. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.