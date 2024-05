W Barcelonie jest tylko jeden "nietykalny". Hiszpanie ujawniają, co z Lewandowskim

Robert Lewandowski błysnął w ostatnim meczu ligowym FC Barcelony. Strzelił aż trzy gole w starciu z Valencią (4:2) i praktycznie w pojedynkę zadecydował o zwycięstwie. Po ostatnim gwizdku media nie mogły się go nachwalić. "Odzyskuje charakter", "Czuje krew i zawsze chce więcej" - pisały hiszpańskie dzienniki. Wydawało się, że tak udany występ tylko przypieczętuje pozostanie Polaka w drużynie na kolejny sezon.

Sam zainteresowany podkreślał w rozmowie z "Bildem", że nie zamierza zmieniać barw. - Odejście zdecydowanie nie wchodzi w grę. Nie ma tematu letniego transferu. Jak dotąd nie zastanawiałem się nad tym przez choćby sekundę - deklarował. Okazuje się jednak, że nic nie jest w tej kwestii przesądzone. Inne plany co do jego przyszłości może mieć sam klub.

Robert Lewandowski odejdzie z Barcelony? Tylko jeden piłkarz pewny przyszłości w klubie

Jak donosi kataloński "Sport", tylko jeden piłkarz Barcelony jest "nietykalny". To Lamine Yamal. Utalentowany 16-latek jest objawieniem tego sezonu. Czaruje na boisku i podłącza się pod akcje ofensywne zespołu, dzięki czemu zdobył już sześć goli i zaliczył osiem asyst. I mimo że duże zainteresowanie wyraża m.in. PSG, które z pewnością byłoby skłonne zapłacić za niego fortunę, to "Blaugrana" nie chce wypuścić talentu z rąk.

Mimo że tylko Hiszpan ma pewną pozycję w zespole, to zdaniem dziennikarzy o przyszłość nadmiernie nie powinien martwić się także Lewandowski. "Tylko nieoczekiwany zwrot akcji sprawiłby, że klub mógłby zrezygnować z niego i pozwolić mu odejść już latem. Celem drużyny jest uszanowanie woli gracza, a ten chce kontynuować współpracę" - czytamy. Dziennikarze zwrócili jednak uwagę, że jego sytuacja "jest delikatna ze względu na wiek i wysokie zarobki".

Wielkie nazwiska na wylocie z Barcelony

A to właśnie problemy finansowe klubu mogą sporo namieszać. W końcu Katalończycy deklarowali, że latem chcą dokonać kilku transferów, przez co będą musieli sprzedać obecnych zawodników. Tylko tak spełnią Finansowe Fair Play. I zdaniem dziennikarzy na wylocie z zespołu, czy to na zasadzie transferu definitywnego, czy wypożyczenia, jest kilku zawodników. Mowa o Raphinhi, Ansu Fatim, Ferranie Torresie, Vitorze Roque, Marku Guiu czy Joao Felixie.

O tym, kto ostatecznie opuści drużynę, przekonamy się w kolejnych tygodniach. Zmiany są konieczne. Tym bardziej że ten sezon jest fatalny dla Barcelony. Najprawdopodobniej nie zdobędzie ani jednego trofeum. Szansę, ale tylko matematyczne, ma w La Liga.

Tam zajmuje drugą lokatę, ale do lidera Realu Madryt traci aż 11 punktów. Powinna więc skupić się na walce o wicemistrzostwo, ponieważ ma tylko dwa punkty przewagi nad trzecią Gironą. I to właśnie z tym rywalem rozegra kolejny mecz. Zaplanowano go na sobotę na godzinę 18:30.