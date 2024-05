Syn legendy futbolu podpisał kontrakt z gigantem. Ma 14 lat i zdradził ojczyznę ojca

Marcelo to zdecydowanie zawodnik, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Przeszło 546 meczów dla Realu Madryt. Niesamowicie ofensywny jak na lewego obrońcę styl gry, co przełożyło się na 38 goli i aż 103 asysty. Do tego długa lista osiągnięć - sześć mistrzostw Hiszpanii czy pięć pucharów Ligi Mistrzów,

Mniej udana była kariera Marcelo w reprezentacji Brazylii. Uzbierał w niej co prawda 58 występów, aczkolwiek wygrał jedynie Puchar Konfederacji w 2013 roku. Obecnie legendarny lewy defensor nadal gra w barwach brazylijskiego Fluminense. Raptem trzy dni temu (28 kwietnia) rozegrał 85 minut w przegranym przez Fluminense 0:3 meczu z Corinthians.

Ofensywne zapędy płyną w żyłach

Teraz w ślady swojego słynnego ojca chce pójść jego syn - 14-letni Enzo Alves. Czy Enzo podobnie jak tata gra jako lewy obrońca? Nie, występuje w ataku. Chociaż kto słynnego Brazylijczyka w akcji widział, ten dobrze wie, że on też skłonności do przesadnym wręcz koncentrowaniu się na grze ofensywnej.

Alves z Realem Madryt związany jest od 2017 roku i już wiemy, że jego przygoda z "Królewskimi" jeszcze trochę potrwa. Jak poinformował na portalu X Fabrizio Romano, młody zawodnik, będący jednocześnie dużą nadzieją madrytczyków, przedłużył swoją umowę z zespołem o kolejne lata.

Czy zapisze się w historii Realu tak samo złotymi zgłoskami jak słynny ojciec? Na takie prognozy o wiele za wcześnie. Warto jednak dodać, że jeżeli tak będzie, to świetnego zawodnika zyska tym razem prawdopodobnie reprezentacja Hiszpanii. Enzo bowiem gra w młodzieżówkach właśnie tego kraju, a nie ojczyzny Marcelo.