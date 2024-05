Zwrot ws. hitowego transferu Realu? Padły kluczowe słowa

Przez ostatnie tygodnie w kontekście Realu Madryt media rozpisują się tylko o jednym transferze - mowa o Kylianie Mbappe, który ma ważną umowę z Paris Saint-Germain do końca sezonu i nie ma zamiaru jej przedłużać. Mbappe ma podpisać kontrakt z Realem na pięć sezonów, dzięki któremu zarobi około 15 mln euro netto. Dodatkowo będzie miał 80 proc. praw do swojego wizerunku. To jednak nie ma być jedyny ruch Realu Madryt na rynku transferowym, a przynajmniej wiele na to wskazywało w ostatnim czasie. W tym przypadku mowa o Alphonso Daviesie z Bayernu Monachium.

Do tej pory były rozważane dwa scenariusze: albo dojdzie do transferu gotówkowego latem 2024 r., albo bez kwoty odstępnego latem 2025 r. Bayern chciałby zatrzymać Daviesa na dłużej. - Alphonso to zawodnik, który wyróżnił się nie tylko po lewej stronie swoją szybkością, ale także charakterem i otwartością. Rozwijał się doskonale. Rozmawiamy z jego doradcą, zobaczymy, jak skomplikowana będzie sytuacja - mówił Jan-Christian Dressen, dyrektor generalny Bayernu.

Nici z wielkiego transferu Realu Madryt? "Nie otrzymaliśmy propozycji"

Do sytuacji Daviesa odniósł się Max Eberl, dyrektor Bayernu w rozmowie z abendzeitung-muenchen.de. - Nie otrzymaliśmy żadnej propozycji za Alphonso Daviesa. Czy pojawiła się jakaś oferta od Realu Madryt? Nic z tych rzeczy - wyjaśnił Eberl. "Ostatnio pojawiły się doniesienia, że zainteresowanie Realu Daviesem ostygło. Co nie byłoby zaskakujące, biorąc pod uwagę jego ostatnie, często nieprzekonujące, występy w koszulce Bayernu" - pisze portal fcbinside.de.

Jakiej kwoty domaga się Bayern za Daviesa, jeżeli do transferu miałoby dojść latem tego roku? Włoski dziennikarz Fabrizio Romano podawał, że Real musi być gotowy na wydanie około 60-70 mln euro. Jak nietrudno się domyślić, w Madrycie woleliby nie płacić tak dużych pieniędzy, co może sugerować, że bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest transfer bez kwoty odstępnego w przyszłym roku.

Obecnie Bayern oferuje Daviesowi 14 mln euro rocznie w ramach nowego kontraktu, natomiast piłkarz oczekuje zarobków na poziomie 20 mln euro za sezon. Dziennik "AS" podawał kilka tygodni temu, że Davies doszedł do porozumienia z Realem Madryt ws. indywidualnego kontraktu. - Teraz stawiają nam jakieś ultimatum? To nie w porządku. Przed rokiem byliśmy blisko osiągnięcia porozumienia, ale zmienił się zarząd i musieliśmy odłożyć rozmowy w czasie. Od tamtej pory nawet nie zbliżyliśmy się do konsensusu - mówił Nedal Huoseh, agent Daviesa w rozmowie z "Bildem".

Davies trafił do Bayernu w styczniu 2019 r. za 14 mln euro z Vancouver Whitecaps. W tym czasie zagrał 191 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił dziewięć goli i zanotował 30 asyst. W tym sezonie Davies ma jedną bramkę i pięć asyst w 38 meczach. Poza zdobyciem pięciu mistrzostw Niemiec Davies ma na koncie Ligę Mistrzów, Klubowe Mistrzostwo Świata, Superpuchar UEFA czy trzy Superpuchary Niemiec.