A jednak, jest ostateczna decyzja Barcelony ws. Lewandowskiego. Podano konkretną datę

Ostatni mecz ligowy Barcelony z Valencią był niezwykle udany dla Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik ustrzelił hat-tricka. Wiadomo już, że kolejny sezon także spędzi w barwach katalońskiego klubu. Potwierdził to w rozmowie z "Bildem". - Odejście zdecydowanie nie wchodzi w grę. Nie ma tematu letniego transferu. Jak dotąd nie zastanawiałem się nad tym przez choćby sekundę. Ani o przeprowadzce do Arabii Saudyjskiej, ani do USA. W tej chwili nie ma to sensu - mówił napastnik.

Robert Lewandowski zostaje w Barcelonie. Media ujawniają szczegóły

W środę dziennik "Sport" ujawnił nieco więcej kulis dotyczących przyszłości Roberta Lewandowskiego w hiszpańskim klubie. "Napastnik nie ma zamiaru opuszczać Barcelony, mimo że zdaje sobie sprawę, że klub uważa, że jego kontrakt będzie dużo kosztował. Liczby i jego zaangażowanie go jednak bronią" - czytamy.

Według informacji dziennikarzy gazety w klubie toczyły się dyskusje na temat tego, co zrobić z Polakiem. Miało to mieć miejsce na początku roku, kiedy FC Barcelona notowała koszmarne wyniki. W zarządzie szybko zdano sobie jednak sprawę, że nie będzie łatwo znaleźć kogoś, kto zastąpi 35-latka.

Wiele wskazuje na to, że sezon 2024/25 będzie ostatnim Lewandowskiego w "Dumie Katalonii". Choć istnieje opcja przedłużenia jego umowy, to klub najpewniej z powodów finansowych się na to nie zdecyduje. Ponadto niewykluczone są rozmowy z napastnikiem na temat zmniejszenia jego kontraktu, ale to kwestia raczej kolejnych miesięcy.

W nadchodzący weekend przed Barceloną kolejny ligowy mecz. Rywalem zespołu Xaviego będzie Girona, a spotkanie zaplanowano na 4 maja na 18:30. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Dla Lewandowskiego będzie to szansa na kolejne bramki.