Lewandowski bohaterem, a tu takie wieści. Konflikt w szatni Barcelony

Robert Lewandowski w ostatnim meczu ligowym przeciwko Valencii popisał się hat-trickiem. Polak odegrał bardzo ważną rolę w zwycięstwie Katalończyków (4:2) i tym samym zbliżył się w klasyfikacji strzelców ligi hiszpańskiej do prowadzącego Artema Dovbyka.

FC Barcelona podzielona? Media: Jest zgrzyt. Chodzi o gola Lewandowskiego

Choć po zwycięstwie Barcelony nad Valencią kibice w Katalonii są w bardzo dobrych nastrojach, to według tamtejszych mediów atmosfera w drużynie wcale nie należy do idealnych. Ferran Torres nie cieszył się razem z drużyną i Robertem Lewandowskim z jego bramki z rzutu wolnego. Było to o tyle dziwne, że gol na 4:2 padł w doliczonym czasie gry i przesądził o zwycięstwie zespołu po bardzo emocjonującym i pełnym zwrotów akcji spotkaniu. Ferran zresztą po ostatnim gwizdku sędziego poszedł do tunelu i szatni.

Zdaniem dziennikarki wynikało to z faktu, że to właśnie Ferran Torres chciał uderzyć ze stałego fragmentu. Młody Hiszpan zirytował się, że uderzał właśnie Lewandowski i doszło do małego zgrzytu. Zachowanie Torresa miało też nie spodobać się innym zawodnikom.

Sam Lewandowski nie odniósł się jednak do tej sprawy. Podobnie jak inni piłkarze zespołu z Katalonii. Niewykluczone, że poza medialną "pożywką" nic wielkiego się nie wydarzyło i sprawa jest już wyjaśniona.

W nadchodzący weekend przed Barceloną kolejny ligowy mecz. Rywalem zespołu Xaviego będzie Girona, a spotkanie zaplanowano na 4 maja na 18.30. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Dla Lewandowskiego będzie to szansa na kolejne bramki. - Jestem bardzo zadowolony z Roberta. Zawsze ciężko trenuje i ma ogromne pragnienie zdobywania bramek - mówił po ostatnim starciu trener Xavi.