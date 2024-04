Lewandowski uderzył pięścią w stół. Hiszpanie nie mają wątpliwości

W 2024 roku Robert Lewandowski zdobył 14 bramek w 23 meczach FC Barcelony we wszystkich rozgrywkach. To duża różnica względem pierwszej połowy sezonu, w której strzelił dziewięć goli w 21 spotkaniach. Zwieńczeniem dobrej formy Lewandowskiego był hat-trick zdobyty przeciwko Valencii w miniony poniedziałek (4:2).

Tak dobra dyspozycja nie pomoże i Barcelonie w wygraniu trofeum w tym sezonie, ale na pewno cieszy kibiców reprezentacji Polski i Michała Probierza w kontekście zbliżającego się Euro 2024. A jaki jest powód zwyżki formy 35-latka w 2024 roku? To postanowił przeanalizować dziennik "Sport".

Hiszpanie analizują zwyżkę formy Roberta Lewandowskiego. "Był bez odpowiedniego rytmu"

Toni Juanmarti rozpoczął swój tekst od stwierdzenia, że "Robert Lewandowski w odpowiednim momencie uderzył pięścią w stół, gdy pojawiły się spekulacje nt. jego przyszłości". Dalej napisał, że na dyspozycję Lewandowskiego wpłynęło skręcenie kostki, którego nabawił się przy okazji meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów z FC Porto. Wtedy robił wszystko, żeby wrócić na jesienny klasyk w lidze, który Barcelona przegrała 1:2. "Robert wystąpił bez odpowiedniego rytmu i przygotowania fizycznego, za co płacił w następnych tygodniach" - czytamy. Dodatkowo nie pomagała słaba gra Barcelony w ofensywie i nieskuteczność Lewandowskiego w nielicznych sytuacjach, które miał.

Robert Lewandowski został zmotywowany transferem Vitora Roque

Punktem zwrotnym okazał się styczeń bieżącego roku. Juanmarti zauważył, że transfer Vitora Roque i zainteresowanie jego osobą "ugodziło w dumę polskiego napastnika, co było dla niego paliwem w próbie powrotu do formy". Do tego Barcelona zaczęła lepiej wyglądać pod względem fizycznym, co procentowało u Lewandowskiego.

Inny ważny aspekt, to zmiana taktyczna dokonana przez Xaviego Hernandeza. W środku pola zaczął grać Andreas Christensen, co pozwoliło na bardziej ofensywna grę Ilkayowi Guendoganowi. "Te zmiany przyniosły korzyść drużynie, ale przede wszystkim Lewandowskiemu". To właśnie połączenie z niemieckim pomocnikiem "zapewniło Polakowi nowe otwarcie" - czytamy. Guendogan asystował przy golach Lewandowskiego z Deportivo Alaves, Granadą i Atletico Madryt.

W obecnym sezonie Robert Lewandowski zdobył 23 bramki i zanotował dziewięć asyst w 44 meczach FC Barcelony we wszystkich rozgrywkach. Polski napastnik już zapowiedział, że w kolejnym sezonie także będzie występował w koszulce katalońskiego klubu.

- Odejście zdecydowanie nie wchodzi w grę. Nie ma tematu letniego transferu. Jak dotąd nie zastanawiałem się nad tym przez choćby sekundę. Ani o przeprowadzce do Arabii Saudyjskiej, ani do USA. W tej chwili nie ma to sensu. Dopóki będę czuł się tak dobrze, jak teraz, i uświadomię sobie, że na treningach nikt mnie nie wyprzedza, chcę grać dalej. W obecnej sytuacji powiedziałbym, że będę to robił przez co najmniej kolejne dwa lata - powiedział w rozmowie ze "Sport Bild".