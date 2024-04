Totalny niewypał odchodzi z Barcelony. Kupili go za 36 mln euro

Clement Lenglet przyszedł do FC Barcelony w 2018 r. z Sevilli i szybko wywalczył sobie miejsce w składzie. Ale w trakcie pandemii koronawirusa znacznie obniżył loty, a najsłabiej prezentował się po przyjściu Xaviego. Trener nie widział Francuza w zespole, co spowodowało wypożyczenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z tą policją podczas finału Pucharu Polski? "Dziwnie nerwowa atmosfera"

Media: FC Barcelona zdecydowała. Clement Lenglet odejdzie!

Francuski obrońca jest na kontrakcie w Barcelonie do końca czerwca 2026 roku. Co ciekawe zarabia on jedną z wyższych kwot w całym zespole. Katalończycy nie zamierzają jednak trzymać go w zespole i według dziennika "Sport" już pracują nad rozwiązaniem kontraktu ze stoperem. Zwłaszcza że Aston Villa, w której obecnie gra Francuz nie zamierza go wykupić.

"W klubie zdają sobie sprawę, że transfer będzie bardzo trudny ze względu na wysoką pensję zawodnika. Niewykluczone więc, że zostanie z nim rozwiązany kontrakt i będzie mógł szukać nowego pracodawcy jako wolny zawodnik" - czytamy.

Nie można wykluczyć jednak możliwości, że ktoś skusi się na wykupienie Francuza. We wtorek rano pojawiły się informację, że możliwy jest jego transfer do Arabii Saudyjskiej.

Zarówno dla Barcelony, jak i samego zawodnika, jego odejście byłoby najlepszym rozwiązaniem. Francuz miałby szanse na regularną grę, a budżet klubu zostałby odciążony. "Lato jest długie, zobaczymy, co się wydarzy" - donoszą dziennikarze.

Clement Lenglet rozegrał w barwach katalońskiej drużyny łącznie 160 spotkań. Zdobył w nich siedem bramek i zanotował trzy asysty. Ostatni oficjalny występ zanotował jednak w maju 2022 roku. W trwającym sezonie w barwach Aston Villi wystąpił 23 razy.