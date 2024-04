Niebywałe. Kompromitacja sędziego w meczu Barcelony. Jak tego nie widział?! [WIDEO]

Na zakończenie 33. kolejki La Liga FC Barcelona mierzyła się na Montjuic z Valencią. Niegdyś te spotkania były prawdziwymi klasykami ligi hiszpańskiej, które w ostatnim czasie nieco wyblakły ze względu na degradację "Nietoperzy" do roli ligowego przeciętniaka. Ale ze względu na niezłą postawę drużyny Rubena Barajy (ósme miejsce w tabeli) Barca mogła w poniedziałkowy wieczór spodziewać się trudnego zadania.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z Michałem Probierzem po mistrzostwach Europy? Mamy głos z PZPN-u

I tak też było, bo choć FC Barcelona jako pierwsza wyszła na prowadzenie po trafieniu głową Fermina Lopeza, to później jej piłkarze popełnili dwa koszmarne błędy indywidualne, które kosztowały utratę dwóch goli. Najpierw Marc-Andre ter Stegen tak kiwnął Hugo Duro, że zostawił piłkę i pustą bramkę napastnikowi Valencii. Następnie z kolei w polu karnym bezsensowny wślizg wykonał Ronald Araujo, faulując Petera Gonzaleza i prezentując rywalom rzut karny, zamieniony na gola przez Pepelu.

Sędziowska komedia w La Liga. Rezerwowy bramkarz już się przebierał, zanim sędzia podjął decyzję

Przy stanie 1:2, w 45. minucie, fatalnie zachował się bramkarz Valencii Giorgi Mamardaszwili, który źle przyjął piłkę i stracił ją na rzecz Lamine'a Yamala. Młody skrzydłowy Barcy próbował mijać Gruzina, ale ten powstrzymał jego akcję ręką przed polem karnym. To, że piłkarzowi gości należy się czerwona kartka, widzieli na stadionie wszyscy poza sędziami z Ricardo de Burgosem Bengoetxeą na czele.

Na szczęście, w meczach ligi hiszpańskiej oczywiście jest VAR, więc doszło do absolutnie kuriozalnej sytuacji, gdy Valencia już przygotowywała do gry rezerwowego bramkarza Jaume Domenecha, zanim De Burgos Bengoetxea w ogóle podszedł do monitora zweryfikować całą sytuację.

Oczywiście efekt weryfikacji musiał być tylko jeden - czerwona kartka dla Mamardaszwilego. Domenech z kolei zastąpił błyskawicznie jednego z graczy z pola - Andrę Almeidę.

Valencia schodziła na przerwę z prowadzeniem 2:1, ale po przerwie fantastycznym hattrickiem popisał się Robert Lewandowski, dzięki czemu Barcelona wygrała to spotkanie 4:2 i wróciła na drugie miejsce w tabeli La Liga.