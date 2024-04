A jednak to Lewandowski chciał transferu Haalanda. Ogłosił całą prawdę. "Wspaniale"

Trwa drugi sezon Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Przed rokiem Polak i spółka wywalczyli mistrzostwo kraju, a nasz napastnik został królem strzelców. Trwający sezon nie jest jednak już tak udany dla 35-latka. Barcelona odpadła z europejskich pucharów, a w lidze nie ma już szans na tytuł mistrzowski.

Robert Lewandowski wypowiedział się nt. Erlinga Haalanda. Co za słowa

Kilka dni temu Oliver Kahn przyznał, że Erling Haaland mógł trafić do Bayernu Monachium. Miało to miejsce 2022 roku, kiedy na kontrakcie w Monachium był jeszcze Lewandowski. Ostatecznie do transferu nie doszło, a Norweg wybrał innego pracodawcę.

W rozmowie z "Bildem" Robert Lewandowski potwierdził, że w 2022 roku było blisko transferu Erlinga Haalanda do Bayernu Monachium. Wyraził swoje odczucia na ten temat. - Szczerze mówiąc, byłoby dla mnie wspaniale, gdyby transfer Haalanda do Monachium się udał - powiedział Polak.

- Wówczas moja przeprowadzka do Barcelony byłaby o wiele łatwiejsza - dodał 35-letni napastnik. Miał on na myśli to, że Bayern nie miałby problemu z załataniem dziury w ataku. Ostatecznie Norweg nie przeniósł się do Monachium, a został zawodnikiem Manchesteru City. Przed rokiem Haaland wygrał z "Obywatelami" Ligę Mistrzów. Obecnie Haaland ma na koncie 93 spotkania w barwach City, w których zdobył 84 bramki i 15 asyst.

W najbliższym tygodniu odbędą się półfinały Ligi Mistrzów. Bayern Monachium zagra z Realem Madryt. Pierwszy mecz zostanie rozegrany w Monachium we wtorek 30 kwietnia. Z kolei rewanż w Madrycie odbędzie się w środę 8 maja.