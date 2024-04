Co zrobił bramkarz Barcelony?! Kryminał. A potem obrońca jeszcze ją dobił [WIDEO]

FC Barcelona po porażce 2:3 w El Clasico z Realem Madryt wciąż musi walczyć o drugie miejsce w tabeli LaLiga. Meczem na przełamanie dla piłkarzy Xaviego miało być starcie z zawodnikami Valencii, którzy niezłe występy przeplatają fatalnymi. Katalończycy dobrze rozpoczęli mecz, ale jeszcze w pierwszej połowie popełnili dwa kuriozalne błędy.

Co wymyślił Marc-Andre ter Stegen? Błędy Barcelony w meczu z Valencią

Barcelona już po 22. minutach spotkania prowadziła 1:0 po trafieniu Fermina Lopeza, przy którym asystował Raphinha. Katalończycy kontrolowali mecz, ale już pięć minut po zdobytej bramce wydarzyło się coś, czego trudno było się spodziewać. Po długim podaniu zawodników Valencii piłka leciała w kierunku Marca-Andre ter Stegena i wydawało się, że bramkarz ma sytuację pod kontrolą.

Niemiec mógł wybić, zagrać do jednego z partnerów, ale wybrał podcięcie piłki nad biegnącym do niego napastnikiem. Ten mało rozsądny plan nie wyszedł bramkarzowi, który stracił piłkę na rzecz Hugo Duro. Zawodnik Valencii po prostu wpadł w pole karne i niezbyt mocnym strzałem wpakował futbolówkę do bramki, czym dał Valencii trafienie na remis.

Już dziesięć minut po golu dla Valencii Barcelona popełniła kolejny, okropny błąd w polu karnym. Tym razem jego autorem był Ronald Araujo, który po prostu wpakował się w Petera Gonzaleza i sprokurował rzut karny. Jedenastkę na gola zamienił Pepelu i goście prowadzili 2:1.

Ter Stegenowi najwyraźniej pozazdrościł bramkarz rywali - Giorgi Mamardashvili. W doliczonym czasie gry do pierwszej połowy Gruzin obejrzał czerwoną kartkę, ponieważ po podaniu od jednego z kolegów zbyt daleko wypuścił piłę i atakowany przez Lamine'a Yamala musiał ratować się interwencją ręką poza polem karnym. Sędzia główny został wezwany do monitora VAR, chociaż sytuacja była oczywista i wyrzucił bramkarza z boiska.

Barcelona po tej sytuacji otrzymała tylko rzut wolny i pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Valencii 2:1.