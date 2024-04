Specjalny plan Barcelony na zatrzymanie diamentu. Użyją specjalnej formuły

Pau Cubarsi wdarł się przebojem do pierwszego zespołu Barcelony. Defensor skończył 17 lat w styczniu, a imponuje m.in. w aspekcie wyprowadzania piłki. Cubarsi debiutował 21 stycznia br. w meczu wygranym 4:2 z Realem Betis. Wtedy miał 16 lat, 11 miesięcy i 30 dni. To właśnie Cubarsi tworzy teraz duet środkowych obrońców Barcelony z Ronaldem Araujo. - Jak on gra, jak podejmuje decyzje, jak potrafi wyprowadzić piłkę, szukać podania, czy to dłuższego, czy trójkątami od tyłu. Faktycznie ma się wrażenie, jakby miał minimum 26 lat - mówił Robert Lewandowski w wywiadzie dla portalu meczyki.pl.

Obecny kontrakt Cubarsiego z Barceloną wygasa w czerwcu 2026 r. i jest w nim zawarta klauzula wykupu w wysokości 10 mln euro. Defensor może podpisać profesjonalny kontrakt w dniu ukończenia 18. roku życia, a więc 22 stycznia przyszłego roku. Jaki plan na niego ma Barcelona? O tym szerzej pisze dziennik "Mundo Deportivo".

Tak Barcelona chce zatrzymać Cubarsiego. "Formuła Lamine'a Yamala"

Wspomniane źródło podaje, że Cubarsi jest coraz bliżej przedłużenia kontraktu z Barceloną, a obie strony porozumiały się co do warunków ekonomicznych. Cubarsi będzie zarabiał zdecydowanie więcej, ale do ustalenia pozostaje długość kontraktu. Barcelona chce podpisać kontrakt na sześć lat, a zawodnikowi zależy na pięcioletniej umowie. "Mundo Deportivo" pisze, że przy tym kontrakcie zostanie zawarta "formuła Lamine'a Yamala", tzn. umowa będzie zmodyfikowana do obecnej roli gracza w zespole, a po osiagnięciu pełnoletności złoży podpis pod kontraktem.

Barcelona chciałaby też dać Cubarsiemu klauzulę wykupu w kontrakcie w wysokości miliarda euro, ale przedstawiciele piłkarza uważają, że klauzula na poziomie 400 mln euro, którą ma Fermin Lopez, też jest akceptowalna. "Barcelona chce w taki sposób pokazać swoją wiarę w Cubarsiego i dać mu reputację, na jaką zasługuje" - czytamy w artykule. Warto jednak dodać, że nie jest wyjaśniona inna kwestia.

Mowa o sytuacji Barcelony z Finansowym Fair Play. "Mundo Deportivo" podaje, że nie należy wykluczać scenariusza, iż Cubarsi będzie zarejestrowany w przyszłym sezonie jako piłkarz rezerw, a potem będzie pełnoprawnym członkiem pierwszego zespołu tak jak Gavi.

Do tej pory Cubarsi zagrał 18 meczów w pierwszym zespole Barcelony, w których zanotował jedną asystę. Z 17-latkiem na boisku Barcelona wygrała 13 z 18 meczów, a w siedmiu z nich zachowała czyste konto.

Barcelona zagra jeszcze w tym sezonie z Valencią (29.04), Gironą (04.05), Realem Sociedad (13.05), Almerią (16.05), Rayo Vallecano (19.05) i Sevillą (26.05). Obecnie Barcelona traci 14 punktów do prowadzącego Realu Madryt i znajduje się na trzecim miejscu. Relacja tekstowa na żywo z meczu Barcelona - Valencia od godz. 21:00 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.