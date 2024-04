Polak błysnął w La Liga. Kapitalna asysta [WIDEO]

W trakcie ostatniego zimowego okienka transferowego po Jóźwiaka zgłosiła się Granada. Hiszpański zespół bije się o utrzymanie w La Liga, co w tym sezonie może wydawać się niemożliwe do wykonania. Do tej pory Polak rozegrał w nowym klubie osiem spotkań. W niedzielę zaliczył swój dziewiąty mecz. Tego dnia jego drużyna zmierzyła się u siebie z Osasuną w ramach 33 kolejki La Liga.

Kapitalna asysta Jóźwiaka w meczu z Osasuną

Kamil Jóźwiak rozpoczął to spotkanie w wyjściowym składzie. Granada od początku meczu spisywała się bardzo słabo, oddała inicjatywę i głównie skupiła się na grze defensywnej. W pierwszej połowie miała na swoim koncie tylko jeden celny strzał, który zamieniła na gola. Była 29. minuta, kiedy Facundo Pellistri po podaniu Sergio Ruiza wpakował piłkę do siatki.

Po zmianie stron Granada poszła za ciosem. W 48. minucie Kamil Jóźwiak cieszył się z pierwszej asysty w tym sezonie La Liga. 26-letni Polak otrzymał piłkę na połowie gości, odwrócił się i kapitalnie zagrał ją na wolne pole do Myrto Uzuniego, który umieścił ją w siatce i podwyższył prowadzenie na 2:0.

Po utracie drugiej bramki trener Osasuny zdecydował się na poczwórną zmianę. Na boisku pojawili się Jose Manuel Arnaiz, Pablo Ibanez, Unai Garcia i Lucas Torro, którzy zastąpili Rubena Garcię, Jona Moncayola Rubena Penę i Ikera Munoza. Roszady w składzie nie zmieniły obrazu gry. Piłkarze Granady nie dopuszczali gości do zbyt wielu sytuacji bramkowych. W czwartej minucie doliczonego czasu gry na listę strzelców wpisał się Lucas Boye, który ustalił wynik spotkania na 3:0.

Po 34. kolejkach Granada zajmuje 19., przedostatnie miejsce w tabeli i ma już tylko iluzoryczne szanse na utrzymanie. Z kolei Osasuna plasuje się na 11. pozycji z 39 punktami.

Kolejną szansę na występ Kamil Jóźwiak będzie miał w niedzielę, 5 maja o godzinie 21. Wtedy jego klub zmierzy się na wyjeździe z Sevillą. Tego samego dnia o godzinie 14 swój mecz z Realem Betis przed własną publicznością rozegra Osasuna.