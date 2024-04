Xavi przemówił po sensacyjnej decyzji. "To się nie powtórzy"

Od kilku dni media informowały, że Xavi wciąż będzie trenerem FC Barcelony w następnym sezonie. Sam szkoleniowiec w styczniu przekazał światu, że odejdzie z klubu wraz z końcem obecnych rozgrywek, ale finalnie rozmyślił się i chce nadal trenować zespół z Katalonii. Szokująca decyzja i nagła zmiana jego nastawienia zdziwiła świat, a on sam wyjaśnił jej powody na konferencji prasowej.

FC Barcelona ogłosiła pozostanie Xaviego. "Okoliczności się zmieniły"

Na zorganizowanej w czwartek konferencji prasowej Barcelona oficjalnie ogłosiła światu pozostanie Xaviego na stanowisku. - To trener, który zawsze myśli o tym, co jest najlepsze dla tego zespołu. Chcemy rozwijać młodych piłkarzy, dlatego ważne, aby ich szkoleniowiec był blisko. Zarząd jednogłośnie przegłosować tę decyzję - zachwycał się prezydent klubu Joan Laporta.

A jak sam Xavi podsumował swoją decyzję o pozostaniu? Zaczął od wyjaśnienia zmiany nastawienia w porównaniu ze styczniowym ogłoszeniem odejścia. - Wiecie, że jestem wielkim fanem Barcelony i zawsze staram się dawać od siebie wszystko dla klubu. Zauważyłem wielkie zaufanie ze strony prezydenta i zawodników. To dzięki nim wiem, że muszę kontynuować swoją misję. Zmusiło mnie to do rozważenia decyzji. W styczniu myślałem, że najlepiej będzie odejść, ale teraz widzę to inaczej - mówił Xavi.

- Okoliczności się zmieniły. Myślę, że ten projekt nie jest jeszcze skończony i jestem o tym wręcz przekonany. Będę to kontynuował i nie będzie już takich sytuacji jak do tej pory. Moje zaangażowanie pozostaje nienaruszone. To się więcej nie powtórzy. Jest to mieszanina powodów, które każą mi kontynuować tę walkę. Podjąłem tę decyzję dla dobra klubu. Znam to środowisko i mam nadzieję, że ten projekt okaże się zwycięski - dodał szkoleniowiec.

Oprócz tego Xavi stwierdził, że ma świetny kontakt z dyrektorem sportowym Deco oraz podziękował fanom za wsparcie. - Nie stawiam żadnych warunków - dodał, pytany o ewentualne obietnice zarządu na letnie okno transferowe. - Jeśli będziemy rodziną, myślę, że wszystko ułoży się lepiej - podsumował.

FC Barcelona w tym sezonie zagra jeszcze sześć meczów. Pierwszy z nich już w poniedziałek 29 kwietnia o 21:00 przeciwko Valencii.