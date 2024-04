A jednak! Gwiazdor Barcelony zmienił zdanie. Sensacyjny scenariusz

FC Barcelona znajduje się w trudnym położeniu. Xavi postawił jeden warunek, którego spełnienie zachęci go do pozostania w drużynie. Mowa o dwóch kluczowych transferach, które mają zostać sfinalizowane już latem. Problem w tym, że klub nie ma wolnych środków, by sprostać oczekiwaniom Hiszpana. Rozwiązaniem może być sprzedaż kilku piłkarzy z pierwszego składu. I tutaj już od wielu tygodni pojawia się nazwisko Frenkiego de Jonga. Jak się okazuje, w jego sprawie doszło do przełomu.

Hiszpanie donoszą. Barcelona wystawiła de Jonga na sprzedaż. Holender także rozważa zmianę barw

- Jestem naprawdę zły z powodu tego, co piszecie lub mówicie o mnie. Jest mnóstwo historii, które nie są prawdziwe. Po prostu tego nie rozumiem. Niektórzy z was zawsze piszą kłamstwa. Nie jest wam wstyd? (...) Barcelona była i jest klubem mojego życia. Gra tutaj była moim marzeniem i nadal tak jest - podkreślał Holender na jednej z konferencji prasowych, deklarując, że chce pozostać w stolicy Katalonii.

Tyle tylko, że klub ma wobec niego inne plany. Jak donosi kataloński "Sport", działacze przeprowadzili kilka rozmów w kuluarach i doszli do wniosku, że to właśnie de Jong powinien odejść. I to już latem. Co więcej, jak donosi Matteo Morreto z "Relevo" sam pomocnik miał rzekomo nieco spuścić z tonu. Nie jest już tak kategorycznie źle nastawiony do zmiany barw i rozważa odejście z klubu.

Barcelona wyceniła de Jonga

Wiadomo też, jaka kwota usatysfakcjonowałaby Barcelonę. Okazuje się, że władze klubu liczą na minimum 70 mln euro za pomocnika. I wydaje się, że taką kwotę są w stanie wynegocjować. Tym bardziej że zainteresowanie rzekomo wyrażają kluby z Premier League, PSG, a także Bayern Monachium.

Najbliższe tygodnie będą więc nerwowe dla de Jonga. Holender będzie miał jednak sporo czasu na rozmyślanie. W końcu sezon dla niego najprawdopodobniej się już zakończył. W El Clasico doznał skręcenia prawej kostki i mało prawdopodobne, by wrócił do gry przed końcem rozgrywek. Jego celem wydaje się być Euro 2024. Tam Holandia zmierzy się w grupie z Polską, Austrią i Francją.