Media: Xavi zostaje i zaczyna porządki. Pierwsza decyzja nie mogła być inna

FC Barcelona ogłosiła w środę, że Xavi pozostanie na stanowisku trenera do końca przyszłego sezonu. Jej władze dopięły zatem celu, a przedstawiony przez nie projekt miał rzekomo "dodać trenerowi motywacji do pracy". Jak podaje "Mundo Deportivo", sam zainteresowany zaapelował do szefów klubu o wzmocnienia, a ponadto wskazał nawet konkretnych kandydatów. Robi też, co tylko może, aby zatrzymać w zespole jednego kluczowego gracza.

