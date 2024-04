15 lat i koniec. Legenda odchodzi z klubu. Koniec ery w futbolu

Athletic Club to zespół absolutnie wyjątkowy w skali piłki europejskiej i światowej. W barwach tej drużyny mogą występować tylko zawodnicy, którzy urodzili się w Kraju Basków. To sprawia, że Athletic ma dosyć mocno ograniczone pole manewru na rynku transferowym. Mimo to do klubu trafiają coraz to nowi piłkarze, a jednym z nich w sezonie 24/25 jest Alvaro Djalo, który odchodzi z SC Braga za 15 mln euro. Wśród największych legend wymienia się m.in. Andoniego Iraolę czy Aritza Aduriza. Dawniej w barwach Athletiku grał Kepa Arrizabalaga (Real Madryt) czy Aymeric Laporte (Al-Nassr).

Legenda odchodzi z Athletiku. Po 15 latach. "Odchodzę szczęśliwy"

Z klubu jednak odchodzi zawodnik mający ponad 500 występów w barwach Athletiku. Mowa o Ikerze Muniainie, co zespół z Kraju Basków ogłosił w mediach społecznościowych. - Przybyłem do Bilbao w wieku 12 lat, jako dziecko. Dziś, prawie dwie dekady później, ogłaszam moje odejście po 15 latach w pierwszym zespole. Odchodzę z zespołu szczęśliwy, po zdobyciu upragnionego 25. tytułu w Pucharze Hiszpanii. To pokazuje, że jesteśmy naprawdę wyjątkowi na świecie - mówi Muniain w nagraniu, który Athletic opublikował w internecie.

- To była bardzo trudna decyzja, ale myślę, że to najlepsza rzecz zarówno dla Athletiku, jak i dla mnie. Jak mówi jedna z naszych piosenek: wyznaję, że byłaś najlepszą rzeczą w całym moim życiu, ale teraz, moja ukochana, nadszedł czas, by się rozdzielić. W pozostałych meczach będziemy walczyć o wymarzone miejsce w Lidze Mistrzów - dodaje Muniain. Hiszpan debiutował w barwach Athletiku 30 sierpnia 2009 r. w meczu z Espanyolem (1:1). Wtedy Muniain miał 16 lat, 8 miesięcy i 11 dni. Do dziś zostaje najmłodszym debiutantem w historii klubu. Poza tym zagrał dwa mecze dla reprezentacji Hiszpanii.

Muniain zagrał w 22 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił dwa gole. Wśród najlepszych strzelców Athletiku w tym sezonie jest Gorka Guruzeta (16), Inaki Williams (11), Asier Villalibre, Alex Berenguer (po 7), Oihan Sancet czy Nico Williams (po 6). Muniain jest drugim zawodnikiem w historii z największą liczbą występów dla Athletiku (557). Najwyżej na liście jest Jose Angel Iribar z 614 meczami, które zagrał w latach 1962-1980. Na razie nie wiadomo, czy to oznacza koniec kariery Muniaina, czy jeszcze zagra w innym klubie.

Athletic zdobył Puchar Hiszpanii, pokonując w finale Real Mallorkę po rzutach karnych. Poza tym zespół prowadzony przez Ernesto Valverde walczy o awans do Ligi Mistrzów. Na sześć kolejek przed końcem sezonu zajmuje piąte miejsce z 58 punktami i traci trzy do czwartego Atletico Madryt.