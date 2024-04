Sensacyjne wieści. Wielka gwiazda futbolu kończy z bezrobociem. Czekał na to rok

Z końcem sezonu 2022/2023 wygasł kontrakt Davida de Gei z Manchesterem United. Hiszpański bramkarz został bez klubu, a "Czerwone Diabły" ściągnęły z Interu Mediolan Andre Onanę. Latem ubiegłego roku De Gea był łączony m.in. z Bayernem Monachium czy Realem Madryt, których podstawowi bramkarze mieli problemy zdrowotne. Ostatecznie nikt nie porozumiał się z De Geą i podobnie było zimą, gdy żaden z klubów nie skusił się na jego usługi.

David de Gea może wrócić do gry w lidze hiszpańskiej

Obecny sezon zbliża się do końca, co sprawia, że lada moment otworzy się letnie okienko transferowe. 33-letni Hiszpan nie zakończył kariery i będzie szukał kolejnego klubu. "Estadio Deportivo" wymienia, że jednym z klubów, który widziałby De Geę u siebie jest Real Betis.

W Betisie bramki strzegą 41-letni Claudio Bravo, którego wygasająca umowa nie zostanie przedłużona. Do tego jest Rui Silva, który rozgrywa bardzo dobry sezon, ale prawdopodobnie nie przedłuży umowy wygasającej w czerwcu 2026 roku. Tym samym to będzie ostatni moment dla hiszpańskiego klubu, żeby móc coś zarobić na sprzedaży portugalskiego bramkarza.

I w tym miejscu pojawia się kandydatura Davida de Gei. "Estadio Deportivo" poinformowało, że rok temu Hiszpan chciał liczyć na duże pieniądze, ale teraz jest skłonny na ustępstwa. Do tego pomysł powrotu do rodzimej ligi jest "pozytywnie oceniany przez niego i jego rodzinę". Dlatego po zakończeniu sezonu Real Betis skontaktuje się z 33-latkiem i być może to w tym klubie wróci do gry po rocznej przerwie.

Zespół z Andaluzji na sześć kolejek przed końcem sezonu zajmuje siódme miejsce w tabeli i pozostaje w grze o udział w Lidze Europy bądź Lidze Konferencji Europy w kolejnych rozgrywkach.

Na przestrzeni swojej kariery David de Gea reprezentował tylko dwa kluby - Atletico Madryt oraz Manchester United. Dla obu tych klubów rozegrał 629 spotkań, w których wpuścił 702 bramki oraz zanotował 213 czystych kont. Z hiszpańskim klubem wygrał Ligę Europy i Superpuchar Europy, a z angielskim Premier League, Puchar Anglii, dwa Puchary Ligi Angielskiej, trzy Tarcze Wspólnoty oraz Ligę Europy.