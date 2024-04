Media: Bomba transferowa z Hiszpanii. FC Barcelona znalazła następcę Lewandowskiego

Robert Lewandowski przeniósł się do FC Barcelony latem 2022 roku. W pierwszym sezonie spisał się bardzo dobrze i został królem strzelców. Na początku bieżących rozgrywek rozczarowywał, ale ostatnio jest w lepszej dyspozycji. Łącznie do tej pory rozegrał 43 mecze, w których strzelił 20 goli.

FC Barcelona znalazła następcę Lewandowskiego. Transfer będzie trudny do realizacji

Kontrakt Polaka wygasa w 2026 roku, ale FC Barcelona już rozgląda się za jego następcą. Zdaniem portalu Fichajes.net działacze klubu są zainteresowani transferem Alexandra Isaka, którego traktują jako "przywódcę ataku w kolejnych latach". Szwed od 2022 roku występuje w Newcastle. W bieżącym sezonie jest w świetnej formie. Do tej pory rozegrał 34 mecze, w których strzelił 21 goli, czyli więcej między innymi do Lewandowskiego lub Viniciusa (19 goli). O zainteresowaniu Isakiem ze strony FC Barcelony kilka miesięcy temu informowało już "The Sun".

Transfer nie będzie jednak prosty do wykonania. Obecna umowa napastnika wygasa w 2028 roku i brytyjskie media informują, że Newcastle ma zamiar prowadzić negocjacje w celu jej przedłużenia. Problem może stanowić również oczekiwana kwota. Hiszpanie twierdzą, że Isak wyceniany jest na 90 milionów funtów, czyli ponad 104 miliony euro. FC Barcelona ma kłopoty finansowe i może nie być w stanie wyłożyć za niego takich pieniędzy. Dziennikarze dodają jednak, że Newcastle może być zmuszone do sprzedaży napastnika, aby nie mieć problemów z Finansowym Fair Play. I w tym ekipa z Katalonii może upatrywać szansy na pozyskanie Isaka.

Obecnie FC Barcelona skupia się na dokończeniu sezonu. Zespół po 32 kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli La Ligi z dorobkiem 70 punktów. Kolejny mecz rozegra w poniedziałek. Tego dnia podejmie przed własną publicznością Valencię.