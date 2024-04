Media: Barcelona zmieniła zdanie. Zgodzą się na hitowy transfer. 100 milionów na stole!

Nie jest tajemnicą, że sytuacja finansowa FC Barcelony od paru lat jest - delikatnie pisząc - nienajlepsza. Klub musi sprzedawać, żeby móc sprowadzać nowych zawodników za gotówkę, a i z tym często musi się nagimnastykować, żeby ich zarejestrować w rozgrywkach La Liga. Dlatego niewykluczone, że i podczas zbliżającego się okienka transferowego Barcelona poświęci któregoś z zawodników, na których może dużo zarobić.

W kontekście sprzedaży wymienia się głównie dwóch zawodników - Frenkiego de Jonga oraz Ronalda Araujo. Holender dwa lata temu był blisko odejścia z klubu do Manchesteru United, ale ostatecznie został w stolicy Katalonii. Z kolei urugwajski stoper ma być obserwowany przez Bayern Monachium, który byłby skłonny zapłacić za niego nawet sto milionów euro.

Ronald Araujo może pozwolić zarobić FC Barcelonie blisko 100 milionów euro

We wtorek "Sport" poinformował, że klub musi kogoś sprzedać i wszystko wskazuje na to, że tym wybrańcem będzie właśnie Ronald Araujo. Klub ma otrzymywać za niego oferty, które wynoszą ponad 80 milionów euro, co byłoby bezcennym zastrzykiem gotówki. Byłyby to pieniądze, które Barcelona mogłaby przeznaczyć na duży transfer. A takiego podobno oczekuje Xavi, który jednak rozważa pozostanie na ławce trenerskiej Barcelony.

"Otoczenie piłkarza nie jest zadowolone z warunków przedłużenia umowy, które przedstawiła Barcelona i otworzyło drzwi na odejście z klubu" - czytamy w artykule. Umowa Urugwajczyka z Barceloną obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.

Ronald Araujo jest piłkarzem FC Barcelony od października 2020 roku. W tym czasie rozegrał 147 spotkań, zdobywając osiem bramek i notując trzy asysty. W tym sezonie były to 34 występy oraz jedna bramka. Z Barceloną wygrał trzy trofea - mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Hiszpanii.

W obecnym sezonie FC Barcelona najprawdopodobniej nie zdobędzie żadnego trofeum. Superpuchar Hiszpanii to przegrana 1:4 z Realem Madryt w finale, w Pucharze Króla odpadnięcie w ćwierćfinale z Athletikiem, a w Lidze Mistrzów dwumecz w ćwierćfinale przegrany z PSG 4:6. Z kolei na krajowym podwórku po przegranym 2:3 El Clasico z Realem Madryt strata do "Królewskich" wynosi już jedenaście punktów.

Do końca sezonu zostało sześć kolejek, a kolejny mecz FC Barcelona rozegra w poniedziałek 29 kwietnia o 21:00 z Valencią.