Wybitny reprezentant Polski nie zostawia złudzeń. Dlatego Lewandowski zawiódł z Realem

To miał być mecz, w którym Robert Lewandowski weźmie na siebie ciężar gry w ataku i będzie rozbijał obrońców Realu. Udowodnił, że wciąż potrafi to robić parę tygodni temu, gdy znakomicie spisał się w starciu z Atletico Madryt (3:0). Tym razem zadanie miał dużo trudniejsze, gdyż naprzeciwko niego stanął doświadczony Antonio Ruediger. I okazał się zmorą naszego piłkarza.

Andrzej Juskowiak ujawnił przyczyny słabego występu Lewandowskiego. Wszystko jasne

"Wyblakły występ Lewandowskiego. Starał się współpracować w ataku, ale prawie zawsze był spóźniony lub był źle ustawiony. Nie pokazał zbyt wiele" - tak rozpisał się hiszpański ESPN. Po kompletnie nieudanym uderzeniu w 64. minucie zastąpił go Ferran Torres. "'Zgaszenie' piłki przez Polaka realizatorzy pokazywali kilka razy. Strzał do tej powtórki już nawet się nie załapał, bo piłka poszybowała gdzieś w górne sektory trybun" - czytamy w tekście Kacpra Sosnowskiego ze Sport.pl.

Nasz redakcyjny kolega zaznaczył też, że Lewandowski w tym meczu nie mógł liczyć na zbyt dużo piłek. Podobne zdanie ma były wybitny reprezentant Polski Andrzej Juskowiak. - Robert nie rozegrał dobrego spotkania, ale nie bez powodu. (...) Nie miał zbyt wielu okazji, także z powodu tego, iż Ilkay Gundogan nie był pomocnikiem, który decydował o środkowej linii FC Barcelony. Wiemy, że stać go na świetne podania. Tym razem ich zabrakło. Robert miał właściwie jedną sytuację, mógł z niej zrobić więcej, ale to nie było dla niego łatwe zadanie - stwierdził w rozmowie z WP SportoweFakty.

Nie ma żadnych wątpliwości, że imponujące zwycięstwo Realu praktycznie rozstrzyga losy mistrzostwa Hiszpanii. Choć do końca sezonu zostało jeszcze sześć kolejek, to piłkarze Carlo Ancelottiego mają 11 pkt przewagi nad Barceloną, a ich najbliżsi rywale nie należą do ligowej czołówki.

- Zwycięstwo zupełnie zamyka drogę do tytułu, ale i wygrana niewiele by zmieniła. (...) Zespół z Madrytu robi ogromne wrażenie. Jest powtarzalny, regularny. Marząc, by go pokonać, trzeba grać na dużej intensywności. (...) Cały projekt może imponować. Jest ułożony skrupulatnie, z dbałością o detale, pozbawiony wad. Real potrafi przeciwdziałać kontuzjom, jest świetnie zorganizowany i nie przeżywa kryzysów - oznajmił.

Po tej porażce FC Barcelona nadal zajmuje drugie miejsce w tabeli La Liga, ale strata do Realu wynosi już 11 punktów. Robertowi Lewandowskiemu i jego kolegom pozostaje już tylko walka o jak najwyższe miejsce w tabeli i oczywiście grę w Lidze Mistrzów. Wicemistrzostwo wcale nie jest pewne. Zajmująca trzecie miejsce Girona ma tylko dwa punkty straty do Barcelony.