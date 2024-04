Absurdalny plan Barcelony! Xavi chce zatrzymać "sabotażystę" El Clasico

Xavi ogłosił w styczniu po kompromitującej porażce z Villarrealem (3:5), że po zakończeniu sezonu żegna się z FC Barceloną. Od tamtej pory zespół zaczął jednak grać doskonale i pojawiły się dywagacje, czy trener nie zmieni decyzji. Wiadomo, że po ostatnich bolesnych przegranych z PSG (1:4) oraz Realem Madryt (2:3) drużyna nie ma już szans na zdobycie żadnego trofeum, natomiast trzeba już myśleć o kolejnych rozgrywkach. Czy zatem 44-latek pozostanie na stanowisku?

Rozpoczęto operację "Xavi". Trener przekazał niespodziewane warunki

Hiszpański dziennik "Marca" poinformował w poniedziałek rano o rozpoczęciu "operacji Xavi", która ma na celu zatrzymanie go w zespole. "Mundo Deportivo" zaznacza, że w tym tygodniu zaplanowano spotkanie trenera z zarządem m.in. prezydentem Joanem Laportą, wiceprezesem ds. sportowych Rafą Yuste oraz dyrektorem sportowym Deco. Władze chcą ustalić plan działania na nadchodzącą kampanię, dlatego muszą znać stanowisko szkoleniowca. Ten rzekomo nie zmienił zdania, ale niewykluczone, że działaczom uda się go przekonać do wywiązania się z wygasającego w przyszłym roku kontraktu.

Dziennikarz Gerard Romero zdradził za to, że Xavi pozostanie trenerem Barcelony, gdyż uzyskał zapewnienie od władz, że przeprowadzą one trzy istotne działania na rynku transferowym. Najważniejszym ma być rzekomo... wykupienie Joao Cancelo z Manchesteru City. "Piłkarz pozostawił po sobie znaczący ślad, dzięki sile, talentowi oraz precyzji przy ostatnim podaniu. Szkoleniowiec postrzega go jako wyróżniającego się zawodnika i ma nadzieję, że zostanie w zespole" - pisze Fichajes.net.

Aż trudno w to uwierzyć, jeśli weźmiemy pod uwagę właśnie dwa ostatnie spotkania mistrzów Hiszpanii z PSG oraz Realem. 29-latek popełnił rażące błędy, po których do siatki trafili: Ousmane Dembele oraz Lucas Vazquez. "Sabotażysta" - napisał w niedzielę dziennikarz Michał Pol. Wojciech Kowalczyk porównał za to Portugalczyka do... byłego obrońcy reprezentacji Polski Sebastiana Boenischa.

Marquez może zastąpić Xaviego. "Wszystko wisi w powietrzu"

Kolejnymi graczami, których Xavi chciałby widzieć w zespole, są: Joshua Kimmich oraz Dani Olmo. "Byłyby to idealne uzupełnienia obecnego składu. Na dodatek mogliby oni wnieść do szatni nową jakość. Mając te trzy nazwiska trener, ponownie zastanowiłby się nad przyszłością w klubie" - napisano. "Marca" dodaje, że wszystko teraz "wisi w powietrzu", gdyż Deco nie chce podejmować żadnych decyzji, dopóki nie będzie miał pewności, kto będzie trenerem w przyszłym szonie.

"Wiele decyzji, które trzeba podjąć, wymaga zgody szkoleniowca. Sprawy organizacyjne, finansowe, odzyskanie zawodników wypożyczonych... to wszystko utknęło w martwym punkcie i wymaga pilnego rozwiązania" - przekazano. Co zatem w przypadku, jeśli Xavi zdecyduje się podtrzymać decyzję i odejść z klubu? Dziennikarze nie mają wątpliwości, że jego następcą zostanie wówczas Rafael Marquez.