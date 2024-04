Mocny apel Mateusza Borka ws. Lewandowskiego! "Nie róbmy"

W niedzielę, 21 kwietnia FC Barcelona przegrała na wyjeździe 2:3 z Realem Madryt w ramach 32. kolejki La Liga. Losy meczu rozstrzygnęły się w ostatnich minutach. W doliczonym czasie gry na listę strzelców wpisał się Jude Bellingham, który potężnym strzałem pokonał Ter Stegena. Było to dla niego 17. trafienie w tym sezonie. Robert Lewandowski rozpoczął mecz w podstawowym składzie, ale nie był to najlepszy występ w jego wykonaniu - ani nie strzelił gola ani nie zanotował asysty. Polak przebywał na murawie do 64. minuty, kiedy zastąpił go Ferran Torres. Po ostatnim gwizdku został wypunktowany przez hiszpańskie media. "Wyblakły występ Lewandowskiego. Starał się współpracować w ataku, ale prawie zawsze był spóźniony lub był źle ustawiony. Nie pokazał zbyt wiele" - stwierdził hiszpański ESPN.

REKLAMA

Zobacz wideo Grosicki o młodych zawodnikach w kadrze: Znają swoje miejsce w szeregu

Borek punktuje Lewandowskiego. "Brak porozumienia, chemii"

Postawę Lewandowskiego w meczu z Realem Madryt postanowił skomentować także Mateusz Borek w programie "Moc Futbolu" w Kanale Sportowym.

- To jest zawodowa piłka. Xavi Hernandez wielokrotnie bronił Lewandowskiego. Ja myślę, że Robert jest na tyle doświadczonym, mądrym facetem, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak wyglądała jego gra w tym meczu. Nie wszystko było winą samego Lewandowskiego, ale dostrzegalny był brak porozumienia, chemii - powiedział Mateusz Borek, cytowany przez kanalsportowy.pl.

Apel Mateusza Borka ws. Lewandowskiego

Następnie Borek zaapelował do Michała Probierza oraz byłych selekcjonerów reprezentacji Polski, aby nie bali podejmować się odważnych decyzji ws. kapitana reprezentacji Polski.

- To też pytanie do wielu selekcjonerów, dlaczego oni wcześniej nie czynili tego, co Xavi. Były takie mecze, w których Robert nadawał się do zmiany, i to jest normalne w futbolu. Nie róbmy takiej historii, że słabszego Roberta Lewandowskiego nie możesz zmienić. To nie znaczy, że ktoś go skreślił - podsumował.

W tym sezonie Robert Lewandowski łącznie wystąpił w 43 meczach, w których strzelił 20 goli i zanotował dziewięć asyst.

Po 32. kolejkach Real Madryt (81 pkt) zajmuje fotel lidera i pewnie zmierza po swój 36. tytuł mistrza kraju. Aktualnie "Królewscy" mają 11 punktów przewagi nad drugą Barceloną. Do końca sezonu pozostało sześć kolejek. W kolejnym meczu Real zmierzy się na wyjeździe z Realem Sociedad (26.04, godz. 21:00), a Barcelona podejmie przed własną publicznością Valencię.