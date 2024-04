Lewandowski ma problem. I to nie tylko Bellingham. Oto klasyfikacja strzelców LaLiga

Robert Lewandowski kompletnie zawiódł w niedzielnym hicie La Liga z Realem Madryt. Nie dość, że nie trafił do bramki rywala, to był po prostu bezproduktywny i został finalnie zmieniony w 64. minucie. Gdyby tego było mało, to w doliczonym czasie gry gola na wagę zwycięstwa strzelił Jude Bellingham, który wyprzedza Polaka w ligowej klasyfikacji strzelców. Nie tylko on trafił jednak do siatki w tej kolejce. Tak wygląda aktualna klasyfikacja strzelców La Liga.

