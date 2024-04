"Wielkie przeżycie" Świątek i szaleństwo Nadala. Śmietanka towarzyska na El Clasico

- Myślę, że jak na mecz, który graliśmy, normalnym byłoby wygrać. Jestem dumny z drużyny, graliśmy lepiej niż Madryt na Bernabeu. Musimy powiedzieć kibicom, że zagraliśmy dziś bardzo dobrze i zasłużyliśmy na trzy punkty - powiedział wprost Xavi na konferencji prasowej po meczu z Realem Madryt. Barcelona przegrała 2:3, choć dwukrotnie wychodziła na prowadzenie. Najpierw po golu z główki Andreasa Christensena, a w drugiej połowie po trafieniu Fermina Lopeza na 2:1.

Mimo to drużyna Carlo Ancelottiego znów pokazała charakter i mentalność zwycięzców. Długimi fragmentami to goście dłużej utrzymywali się przy piłce i tworzyli sytuacje bramkowe, jednak finalnie nie miało to żadnego znaczenia. Po golach Viniciusa Jr i Lucasa Vazqueza trzecie, zwycięskie trafienie w doliczonym czasie gry dołożył fenomenalny Jude Bellingham. Czwarte z rzędu El Clasico zakończyło się zwycięstwem Realu.

Na odświeżonym Santiago Bernabeu pojawiło się mnóstwo kibiców. Starcie Barcelony z Realem zawsze było ogromnym, międzynarodowym wydarzeniem, jednak to ostatnie przypominało samo Super Bowl. Na trybunach madryckiego stadionu zagościło mnóstwo osobistości, w tym m.in... Iga Świątek! Liderka rankingu WTA pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciem z El Clasico. "Wielkie dzięki za to przeżycie" - napisała, oznaczając oficjalny profil firmy Oshee, czyli jednego z jej głównych sponsorów.

Oprócz tego Polka oznaczyła także profil zwycięskiego Realu Madryt, dodając emotikon napiętego bicepsa. Ciekawe, co na to Robert Lewandowski, który w niedzielnym klasyku nie zdołał pomóc drużynie osiągnąć korzystnego wyniku. "Zobaczyć porażkę Robercika na własne oczy, no to już jest perfidia!" - napisał ironicznie jeden z fanów Świątek.

Na trybunach podczas El Clasico pojawił się także idol pierwszej rakiety świata - Rafael Nadal. Nie od dziś wiadomo, że Hiszpan to wielki sympatyk Realu Madryt, przez co po golu na 3:2 autorstwa Jude'a Bellinghama Nadal aż skoczył z radości. Gdyby tego było mało, plejadę gwiazd uzupełnił inny legendarny tenisista - Novak Djoković. "Santiago Bernabeu to najpiękniejszy stadion na świecie" - powiedział Serb w rozmowie z hiszpańskimi mediami.

Wgrana Realu sprawiła, że kwestia krajowego mistrzostwa jest już praktycznie przesądzona. Drużyna z Madrytu ma 11 punktów przewagi na drugą Barceloną, która teraz skupia się na obronie drugiego miejsca w tabeli.