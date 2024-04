FC Barcelona przegrała 2:3 z Realem Madryt w El Clasico na Estadio Santiago Bernabeu i raczej bezpowrotnie straciła szanse na obronienie mistrzostwa Hiszpanii. Przewaga Realu nad Barceloną wzrosła do jedenastu punktów. Gola dającego zwycięstwo Realowi w 91. minucie strzelił Jude Bellingham. Robert Lewandowski spędził na boisku 65 minut i został zmieniony przez Ferrana Torresa. "Jedne z ważniejszych i najciekawszych meczów dla kibiców na świecie na razie nie dostarczają Lewandowskiemu wiele satysfakcji. Polak kończył mecz z poczuciem niedosytu" - pisał Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl.

A jak Lewandowski został oceniony przez hiszpańskie media?

"Lewandowski z ostatnich miesięcy powrócił". Hiszpanie punktują Lewandowskiego

Tamtejsze dzienniki zwróciły uwagę na to, że napastnik Barcelony nie miał łatwego spotkania przeciwko Realowi. "Polak nie był do końca dokładny pod bramką. Nie brakowało mu jednak chęci do sprawiania kłopotów i wywierania presji na linii defensywnej Realu. Pomimo jego wysiłków to nie wystarczyło Xaviemu, by go pozostawić na murawie" - pisze portal fcbarcelonanoticias.com. "Dobry mecz Polaka, który, o dziwo, nie dokończył go na boisku. W minutach, w których przebywał na murawie, potrafił dobrze przetrzymać piłkę w walce z Antonio Rudigerem" - dodaje "AS".

"W pierwszych minutach Lewandowski miał dwie okazje: jedną zatrzymaną przez Toniego Kroosa i drugą po uderzeniu głową, gdzie piłka minimalnie minęła bramkę. Był aktywny" - zauważa kataloński "Sport". "Brakowało czegoś więcej po stronie Lewandowskiego. Był najmniej intensywnym z napastników. Xavi postanowił go zmienić, gdy wszystko było jeszcze nierozstrzygnięte" - komentuje "Mundo Deportivo". "To nie pierwszy słaby występ polskiego napastnika w tym sezonie. Był odizolowany" - pisze krótko serwis aficiondeportiva.es.

"Lewandowski z ostatnich miesięcy 2023 r. powrócił. Bardzo się starał, ale potem nie wybierał dobrze. Zniknął i został zmieniony przez Xaviego" - pisze lesportiudelcatalunya.cat. "Większość jego akcji miała miejsce przed własną bramką i około 20 metrów od pola karnego Realu. Zbyt często podejmował złe decyzje" - punktuje goal.com. "Wyblakły występ Lewandowskiego. Starał się współpracować w ataku, ale prawie zawsze był spóźniony lub był źle ustawiony. Nie pokazał zbyt wiele" - podsumowuje hiszpański ESPN.

FC Barcelona zagra jeszcze w lidze hiszpańskiej z Valencią (29.05), Gironą (04.05), Realem Sociedad (12.05), Almerią (15.05), Rayo Vallecano (19.05) oraz Sevillą (26.05). W całym sezonie Lewandowski strzelił 20 goli i zanotował dziewięć asyst w 43 meczach. Aż 13 trafień Polak zaliczył w lidze hiszpańskiej, ale tam traci aż pięć goli w klasyfikacji strzelców do Artioma Dowbyka z Girony.

