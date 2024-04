Wszystko jasne! Tak wygląda tabela La Liga po meczu Real - Barcelona

FC Barcelona w niedzielny wieczór stanęła przed być może ostatnią szansą, by ponownie włączyć się do realnej gry o obronę mistrzostwa Hiszpanii. Gdyby pokonała na Santiago Bernabeu Real Madryt na sześć kolejek przed końcem zmniejszyłaby stratę i do końca miałaby prawo liczyć, że ją odrobi. Mecz zakończył się jednak zwycięstwem Realu, a to niemal przesądza losy tytułu. Tak w tym momencie prezentuje się tabela LaLiga.

