Zaczęło się. Wypominają Lewandowskiemu przed El Clasico

Nie wliczając w to oczywiście wtorkowego spotkania w LM z PSG (1:4), Robert Lewandowski przeżywa ostatnio doskonały okres. Od początku roku można powiedzieć, że "przypomniał sobie, jak się strzela gole", ponieważ 11-krotnie trafił do siatki rywala. Na dodatek w starciu z Atletico (3:0) pokazał, że potrafi wziąć na siebie ciężar gry i nie zawodzi w kluczowych momentach. Niewątpliwie taka wersja Polaka będzie potrzebna FC Barcelonie w niedzielny wieczór.

Hiszpanie wytykają Lewandowskiemu statystyki w meczach z Realem. "Niedokończone sprawy"

"Marca" zaznacza jednak, że 35-latek od kiedy dołączył do FC Barcelony, nie zabłysnął w El Clasico. "Ma niedokończone sprawy do załatwienia" - napisano. Zwrócono uwagę na to, że Lewandowski w całej karierze zdobył bramkę w rozgrywkach ligowych przeciwko 46 z 52 rywali. Jednym z sześciu, z którymi nie udało mu się strzelić gola, jest właśnie Real Madryt. Dodatkowo, jeśli nie zrobi tego w niedzielę, Real stanie się klubem, z którym rozegrał najwięcej ligowych meczów bez trafienia.

Jak dotąd zanotował trzy takie starcia i oddał w nich 11 strzałów, z czego trzy celne - dwa obronił Andrij Łunin oraz jeden Thibault Courtois. Dziennikarze postanowili również wytknąć mu dużo słabszy sezon aniżeli ten poprzedni, gdy zdobywał tytuł Pichichi (króla strzelców La Liga). "Obecny sezon nie jest tak owocny, jak jego debiutancki w barwach Barcelony. Zgodnie ze statystyką oczekiwanych bramek powinien mieć na koncie 15,8 goli, a ma ich zaledwie 13" - czytamy.

Mimo to uważają, że jest kluczowym graczem zespołu. "Jego wpływ na Barcelonę pozostaje ogromny. To zawodnik, który brał udział w prawie wszystkich kluczowych sekwencjach" - stwierdzono. Porównano go również do Jude'a Bellinghama, który po fantastycznym początku w Realu, "musi odzyskać utracony zmysł węchu".

"Obaj mają szansę ponownie olśnić kibiców w najbardziej dogodnym momencie" - czytamy. Dodano też wymowną sentencję. "Bądź zdecydowany oraz ważny dla drużyny. Zostań bohaterem w dniu, w którym patrzy na ciebie połowa świata" - brzmią słowa skierowane do obu graczy.

Największe hiszpańskie media, czyli: "Marca", "Sport" oraz "Mundo Deportivo" są pewne, że Lewandowski rozpocznie to starcie w podstawowym składzie, a w ataku towarzyszyć mu będą Raphinha oraz Lamine Yamal. Nie są jednak pewne, kto wystąpi w środku pola obok Ilkaya Guendogana. Choć ostatnio Xavi postawił na duet Frenkie De Jong oraz Pedri, to teraz rzekomo ma wystawić Andreasa Christensena.

Po 31. kolejkach ligowych Real Madryt ma na koncie 78 pkt. Na siedem spotkań do końca rozgrywek FC Barcelona traci do niego osiem punktów. Początek niedzielnego starcia o godz. 21:00.