Lewandowski alarmuje ws. Xaviego. Powiedział, co myśli. "Nie do zniesienia"

FC Barcelona zakończy sezon najprawdopodobniej bez ani jednego trofeum. Szanse ma tylko w La Liga, ale traci aż osiem punktów do lidera Realu Madryt. Dodatkowo jest nieco podłamana ostatnią porażką z PSG w Lidze Mistrzów (1:4). Piłkarze Xaviego Hernandeza będą chcieli jednak szybko powetować sobie przegraną, a szansę ku temu będą mieli już w niedzielę, kiedy to zagrają w El Clasico. Przed tym spotkaniem krótkiego wywiadu hiszpańskim mediom udzielił Robert Lewandowski. I dość zaskakująco odniósł się w nim do sytuacji trenera.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z Michałem Probierzem po mistrzostwach Europy? Mamy głos z PZPN-u

Media tworzą teorię wokół Xaviego. Lewandowski reaguje. Jasna rada dla trenera

Już pod koniec stycznia Xavi ogłosił, że po sezonie odejdzie z Barcelony. - Czynię to z myślą o klubie i o zawodnikach. Może to ich uwolni. Najlepszym krokiem będzie odejście - mówił Hiszpan. Mimo wszystko władze klubu chcą zrobić wszystko, by szkoleniowiec pozostał w ekipie. Tego samego pragnie szatnia.

Jak dotąd Lewandowski rzadko wypowiadał się na temat decyzji trenera. Teraz zabrał głos w sprawie i wprost stwierdził, że media dość mocno podsycają atmosferę wokół Xaviego. Nie wszystko, co piszą, jest prawdą. Jego zdaniem takie działanie może źle wpływać na szkoleniowca.

- Istnieje wiele portali, które śledzą codzienne życie klubu. W związku z tym tworzą pewne sytuacje i historie. Czasami zdarza się, że nie ma tematu przewodniego i same go tworzą. Jeśli ktoś podchodzi do takich spraw emocjonalnie, to może to okazać się dla niego trudne - mówił, cytowany przez kataloński "Sport".

Na tym Lewandowski nie poprzestał i dał dość wymowną radę szkoleniowcowi. Wskazał, w jaki sposób powinien radzić sobie z historiami tworzonymi wokół jego osoby.

- Ja także w pewnym momencie złapałem się na tym, że byłem mocno zaangażowany w to wszystko. Na szczęście uświadomiłem sobie, że to jest stan, w którym nie chce dłużej trwać. Należy trzymać się od tego z daleka. Tylko tak będziesz w stanie prawidłowo i świeżo patrzeć na sytuację, a nie emocjonalnie. Bo gdy jesteś emocjonalnie zaangażowany, to wszystko, co dzieje się wokół ciebie, jest trudne. Na domiar złego może stać się po prostu nie do zniesienia - podkreślał.

Co zrobi Xavi? Barcelona ma już plan B

Jak na razie nie wiadomo, czy Xavi zdecyduje się pozostać na stanowisku. Media donosiły, że w przyszłym tygodniu ma odbyć się specjalne spotkanie szkoleniowca z władzami klubu, podczas którego zapadnie ostateczna decyzja. Jeśli Hiszpan postanowi zostać w Barcelonie, wówczas wspólnie z działaczami ustali warunki, na jakich będzie kontynuowana współpraca. Jeśli natomiast odejdzie, to rzekomo jego następcą zostanie Rafael Marquez.

Dużo może zależeć od wyniku El Clasico. Mecz z Realem odbędzie się już w niedzielę o godzinie 21:00. Media są niemal zgodne, że Lewandowski wyjdzie na murawę już od pierwszych minut. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.