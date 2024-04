Hiszpanie pieją z zachwytu nad Polakiem. Nie chodzi o Lewandowskiego. "Najlepszy"

Podczas zimowego okna transferowego Kamil Jóźwiak wreszcie wyrwał się z MLS i trafił do hiszpańskiej Granady. W tym sezonie Polak zaliczył już kilka występów w La Liga, a najlepszym z nich był ostatni mecz 32. kolejki przeciwko Athletikowi Bilbao. Solidna gra Jóźwiaka nie umknęła tamtejszym mediom, które doceniły go za to spotkanie. "Polak wykorzystał szansę od nowego trenera" - czytamy.

