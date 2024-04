To może uratować Barcelonę. Niespodziewany zwrot. Laporta negocjuje

W FC Barcelonie w ostatnich miesiącach szykowano się na istną rewolucję. Po ponad 25 latach współpracy doszło do sporych napięć na linii klub - sponsor techniczny, którym jest amerykański gigant z branży odzieżowej - Nike. Jeszcze w styczniu istniało realne zagrożenie, że zespół rozwiąże obecnie obowiązującą umowę, a Robert Lewandowski i jego koledzy będą grać w koszulkach innej marki. Teraz wygląda na to, że strony dojdą do porozumienia. I to bardzo korzystnego dla mistrzów Hiszpanii...

FC Barcelona negocjuje gigantyczny kontrakt. A mieli rozwiązywać umowę

Zarówno klub, jak i Nike nie były zadowolone z obecnej umowy. Jak przyznał w swoim podkaście prezydent FC Barcelony Joan Laporta, w pewnym momencie próbował ją zerwać. - Powiedzieliśmy Nike, że ze względu na pewne naruszenia, które dla nas były rażące, rozwiązujemy umowę. Mieli 45 dni na ich zrekompensowanie, ale tego nie zrobili i poinformowaliśmy, że umowa zostanie rozwiązana, na co odpowiedzieli wprowadzeniem środków zapobiegawczych - tłumaczył. Sytuację od razu próbowała wykorzystać niemiecka firma Puma, która zaproponowała konkurencyjną ofertę. To skłoniło Nike do kompletnej zmiany podejścia.

Jak podała hiszpańska "Marca", w ostatnich tygodniach Laporta podjął intensywne rozmowy z amerykańską firmą w sprawie zupełnie nowej wieloletniej umowy. Celem zarządu FC Barcelony jest wynegocjowanie kwoty 120 mln euro za sezon. Zdaniem dziennika obie strony są już bardzo bliskie porozumienia. Kontrakt nie uwzględniałby żadnych premii ani kar w zależności od wyników sportowych drużyny i obowiązywałby przez 10 lat.

Nike uratuje FC Barcelonie transferowe lato? Zastrzyk gotówki od zaraz

Dodatkowo FC Barcelona na nowym kontrakcie ma zarobić 100 mln euro od zaraz za sam podpis. Podobną premię miała też oferować Puma. Pieniądze te są teraz klubowi bardzo potrzebne, by latem w ogóle zaistnieć na rynku transferowym. Ze względu na przepisy Finansowego Fair Play zespół może mieć problem z rejestracją nowych piłkarzy do rozgrywek LaLiga.

Dla Katalończyków nowa umowa byłaby też zdecydowanie korzystniejsza niż ta obecna. Według dziennika "Marca" klub co rok otrzymuje od Nike 85 mln euro jako podstawę oraz kolejne ok. 20 mln euro środków zmiennych.