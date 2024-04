"Sport" ujawnia tajemnice szatni Barcelony. Chodzi o Lewandowskiego. "Przepaść"

W ostatnich dniach atmosfera w FC Barcelonie stała się niezwykle gęsta i napięta, co jest konsekwencją odpadnięcia z Ligi Mistrzów. Katalończycy we wtorek przegrali 1:4 z PSG (w dwumeczu 4:6), chociaż w pewnym momencie prowadzili u siebie 1:0. Wszystko jednak poszło jak krew w piach, gdy czerwoną kartkę obejrzał Ronald Araujo.

REKLAMA

Zobacz wideo Grosicki o młodych zawodnikach w kadrze: Znają swoje miejsce w szeregu

Wydalenie urugwajskiego obrońcy podgrzało emocje w szatni. Ilkay Guendogan mówił, że "strata zawodnika w takim momencie po prostu zabiła mecz", a na te słowa zareagował Araujo. - Wolę zachować dla siebie to, co myślę [o słowach Guendogana - przy. red.]. Mam kodeksy i wartości, które moim zdaniem należy szanować - stwierdził stoper FC Barcelony.

Kataloński dziennik wskazał, z kim w szatni trzyma się Robert Lewandowski

Ta sytuacja sprawiła, że "Sport" postanowił przeanalizować, kto z kim trzyma się w szatni katalońskiego klubu. "Różne klany istnieją w Barcelonie" - czytamy w tytule artykuły. Na początku zwrócono uwagę, że pogłębiła się przepaść między najmłodszymi a najstarszymi zawodnikami.

Co jasne - świetne kontakty mają ze sobą zawodnicy z Hiszpanii czy wychowankowie klubu. A jak w tej kulturowej mieszance odnajduje się Robert Lewandowski? Dziennik przekazał, że polski napastnik najlepiej odnajduje się w grupie anglojęzycznych zawodników, do których zaliczają się Marc-Andre ter Stegen, Frenkie de Jong, Ilkay Guendogan i Andreas Christensen. Do tego dołączono także Sergiego Roberto. "Sport" dodał, że prywatnie lubią się także partnerki tych zawodników.

Jednocześnie podkreślono, że Lewandowskiego i Guendogana łączy "szczególna chemia jeszcze z czasów gry dla Borussii Dortmund".

Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów Lewandowskiemu i spółce pozostała gra w lidze hiszpańskiej. Ze stratą ośmiu punktów podejdą do niedzielnego meczu z Realem Madryt. Przeciwko "Królewskim" Lewandowski grał dotychczas 14-krotnie. Wygrał pięć z tych meczów, dwa zremisował, a siedem przegrał. Zdobył w nich osiem bramek i zanotował trzy asysty.