Wiadomo, kiedy Barcelona wróci na Camp Nou

FC Barcelona gra w tym sezonie domowe mecze na Estadi Olimpic Lluis Companys na wzgórzu Montjuic. Ten obiekt może pomieścić blisko 56 tys. kibiców. Przenosiny Barcelony na ten obiekt są związane z renowację i przebudową legendarnego Camp Nou. - To jeden z moich celów, by ponownie zagrać na Camp Nou. To magiczny stadion, magiczna murawa i chcę tam grać. Mam nadzieję, że będziemy tam grać już pod koniec roku, przy wspaniałych kibicach i znakomitej atmosferze - mówił Robert Lewandowski w wywiadzie dla katalońskiego "Sportu".

Prace na Camp Nou trwają od początku czerwca zeszłego roku, a głównym celem jest wyburzenie trzeciej kondygnacji obiektu. Barcelona chce wrócić na ten obiekt jeszcze w trakcie 2024 r., ale przy ograniczonej pojemności trybun. Komplet prac ma się zakończyć przed początkiem sezonu 26/27. Po przebudowie Camp Nou będzie miało mniejszą pojemność, bo zamiast blisko 100 tys. będzie mogło wejść około 68 tys. kibiców.

- Celem jest rozegranie pierwszego meczu pod koniec 2024 r. i zakończenie prac w pierwszych czterech miesiącach 2025 r. Instalacja trzeciej kondygnacji jest już w toku, wraz z pierwszymi metalowymi filarami - opowiadał Joan Sentelles, dyrektor operacyjny Espai Barca. Klub liczył na to, że wróci na Camp Nou 29 listopada br., bo właśnie tego dnia wypada 125-lecie istnienia Barcelony. Władzom więc bardzo zależy, by świętować ten wyjątkowy dzień na zmodernizowanym Camp Nou. Czy tak będzie?

Wtedy Barcelona ma wrócić na Camp Nou. Jest wskazana data

Nowe wieści w tej sprawie podaje dziennik "Mundo Deportivo". Okazuje się, że zarząd Barcelony niedawno zaplanował otwarcie zmodernizowanego Camp Nou na 15 grudnia przy 60 proc. pojemności obiektu. Prace mają toczyć się w dobrym tempie, a Barcelona miała już zgłosić się z wnioskiem do władz ligi hiszpańskiej, by tego dnia zagrać na Camp Nou jedno z domowych spotkań w Primera Division. "60 proc. pojemności, która ma finalnie wynosić 105 tys. miejsc, może zostać zajęte. Oznacza to około 63 tys. miejsc" - czytamy w artykule.

Hiszpański dziennik dodaje, że Barcelona uzyskała pozwolenie od Rady Miasta na wydłużenie godzin pracy przy Camp Nou - obecnie toczą się one od godz. 8:00 do północy, a wcześniej prace zaczynały się od godz. 10:00. Praktycznie gotowe do sprzedaży są też loże VIP, w których jest około 14 miejsce w cenie 8 tys. euro za każde. To daje łączną kwotę 120 tys. euro za sezon. W czwartek podczas spotkania zarządu Barcelony zostanie ustalona także inna ważna kwestia. Mowa o cenach karnetów sezonowych, które mają wzrosnąć w porównaniu do obecnych cen karnetów na Montjuic.

Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów Barcelonie pozostaje tylko rywalizacja w lidze hiszpańskiej. Tam zespół, którego trenerem jest Xavi Hernandez zajmuje drugie miejsce z 70 punktami, natomiast traci osiem do prowadzącego Realu Madryt. W niedzielę o godz. 21:00 odbędzie się El Clasico. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.