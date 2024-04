Barcelona ma związane ręce na lata. Sąd wydał wyrok! Bez litości

FC Barcelona już od wielu lat boryka się ze sporymi problemami finansowymi. Te znacząco wpływają na jej działania na rynku transferowym. Dość rzadko dokonuje transakcji, a niemal każda z nich wiąże się z koniecznością sprzedaży lub wypożyczenia własnego zawodnika. Tylko tak jest w stanie spełnić "Finansowe Fair Play". Ostatnio Katalończycy rozglądali się też za nowym dostawcą sprzętu, co miałoby poprawić ich sytuację. Obecnie klub współpracuje z Nike, z którym ma podpisaną umowę do 2028 roku. Media donosiły jednak, że oba podmioty mają inną wizję współpracy - Barcelona twierdzi, że otrzymuje zbyt mało pieniędzy z kontraktu, a Nike, że płaci zbyt dużo. Sprawa trafiła nawet do sądu i właśnie poznaliśmy wyrok.

Sąd podjął decyzję. Barcelona zostanie z Nike przynajmniej do 2028 roku!

Kilka tygodni temu prezes Joan Laporta wyraził niezadowolenie z warunków kontraktu z marką odzieżową. Zagroził nawet wypowiedzeniem umowy. Twierdził, że klub dostarcza przedsiębiorstwu zdecydowanie większe zyski, aniżeli inne drużyny piłkarskie, dlatego też powinien otrzymać większe przywileje. "W Barcelonie byli zdenerwowani klauzulami, które uważali za niedozwolone. To też przekładało się na marżę handlową, którą otrzymywał klub. Zdaniem Barcelona była ona zdecydowanie niższa niż oczekiwali" - piszą dziennikarze katalońskiego "Sportu".

Nike postanowiło rozpocząć negocjacje z Barceloną, ale jednocześnie przedsiębiorstwo zwróciło się do sądu, by ten wydał odpowiednie zabezpieczenia. Na ich mocy klub nie będzie mógł wycofać się z kontraktu. I ostatecznie wymiar sprawiedliwości przystał na prośby Nike, o czym informują dziennikarze. W związku z tym Barcelona nie może zerwać kontraktu i nie może też rozmawiać z innymi dostawcami.

Nike stara się iść na rękę Barcelonie. Czy ich oferta zadowoli Laportę?

Mimo to Nike nie pozostaje bierne na żądania klubu i jak donosi "Mundo Deportivo" rozpoczęło negocjacje. Przedstawiciele amerykańskiej firmy przylecieli nawet do Barcelony i przedstawili działaczom nową ofertę. Na jej mocy rzekomo drużyna mogłaby liczyć na lepsze warunki. Te miałyby rozwiązać problemy FFP. Warunek jest jeden. Klub musi przedłużyć obowiązujący kontrakt. Nowe warunki miałyby wejść w życie od kolejnego roku i obowiązywać przez następne 10 sezonów.

"Nike podnosi stawkę. Co więcej, oferuje Barcelonie nagrodę za przedłużenie umowy. Tak naprawdę oferta, którą składają Amerykanie, powinna być jedną z największych w historii sponsoringu w świecie sportu" - czytamy.

O tym, czy ostatecznie podmioty dojdą do porozumienia, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Barcelona miała też inny plan, jak pozyskać brakujące pieniądze. Rozpoczęła pracę nad własną marką odzieży. Tyle tylko, że orzeczenie sądu niweczy jej plany. Konieczne wydaje się więc znalezienie kompromisu z Nike. Z tym przedsiębiorstwem Katalończycy współpracują już od 1998 roku. Obecnie zdaniem "Sportu" Barcelona zarabia na umowie z Nike od 105 do 155 milionów euro rocznie.

Choć działacze skupiają się na negocjacjach z dostawcą strojów, to piłkarze myślą już o wtorkowym meczu Ligi Mistrzów. W nim zmierzą się z PSG. W pierwszym spotkaniu Barcelona wygrała 3:2. Rewanż już o 21:00.