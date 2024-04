Hiszpanie reagują na występ rywala Lewandowskiego. To zaboli

Robert Lewandowski nie mógł wystąpić w sobotę ze względu na żółtą kartkę, którą otrzymał w ostatnim meczu z Las Palmas (1:0). Choć FC Barcelona powinna gładko poradzić sobie bez niego, to widać było brak naszego piłkarza. Jedynego gola w 37. minucie strzelił Joao Felix, który kapitalnym uderzeniem przewrotką pokonał bramkarza.Conana Ledesmę.

REKLAMA

Zobacz wideo Porażka Lublina w pierwszym meczu play-offu. Marcin Komenda: To Projekt zaczął grać dużo lepiej

Szkoleniowiec Xavi dokonał sporo zmian w porównaniu ze spotkaniem LM z PSG (3:2). Na ławce rezerwowych znaleźli się m.in. Ronald Araujo, Raphinha, Lamine Yamal czy Ilkay Guendogan. Od początku na murawie pojawili się za to: Marcus Alonso, Oriol Romeu, Ferran Torres oraz Hector Fort. Miejsce Lewandowskiego zajął jego naturalny zmiennik Vitor Roque, który po raz kolejny jednak zawiódł.

Bolesne słowa w rywala Lewandowskiego. "Ludzie wymagają od niego więcej"

Tuż po zakończeniu starcia nie oszczędziły go również hiszpańskie media. "Na początku meczu oddał mocny strzał z dystansu, ale wyraźnie spudłował. Próbował wywierać pressing, natomiast nie był w stanie przejąć futbolówki. Po godzinie został zmieniony przez Yamala i jego występ zdecydowanie nie pozostawił po sobie takiego wrażenia, jakie by chciał" - napisał "Sport". Dziennik przyznał mu "piątkę", czyli najgorszą notę w zespole ex aequo z Oriolem Romeu.

Niedługo później rozpisano się o nim nieco obszerniej. "Przez prawie dwa miesiące nie grał jako starter. Niekwestionowany status Lewandowskiego nie pozwał mu zbierać większej liczby minut, ale kiedy tylko pojawiał się na murawie, to spisywał się nieźle. Tym razem poszło mu jednak dużo gorzej" - czytamy.

Zaznaczono, że jego statystyki pozostawiły sporo do życzenia. "Dotknął piłkę tylko 15 razy, a ponadto zanotował parę przewinień. Miał niewiele możliwości w ataku, przez co wykonał tylko cztery podania. Pozytywne jest to, że trzy z nich były celne. To nie był jego genialny występ, ale przebieg meczu nie pomagał, aby pokazać swoje atuty" - dodano.

Nieco inaczej uważają za to dziennikarze "Mundo Deportivo". "Brakowało mu precyzji, ale koledzy nie karmili go piłkami" - podali. Bolesne słowa w jego kierunku skierowała za to "Marca". "Dlaczego nie wykorzystuje szans?" - brzmi tytuł artykułu. Podkreślono, że trener dotrzymał obietnicy i wpuścił go na boisko od pierwszej minuty. I choć przeciwnik sprzyjał strzelaniu goli, to i tak nie udało mu się jednak trafić do siatki.

"Dzieciak jest zawzięty, widać to było po tym, jak walczył o wszystkie piłki w pierwszych minutach. Wszystko było dobrze, ale zakończenie było inne. Nie miał klarownych sytuacji, nie zaskoczył niczym konkretnym - oddał tylko jeden strzał. Bardzo mały 'bagaż', jak na napastnika. Trzeba będzie jednak wciąż dawać mu szanse, ale ludzie wymagają od niego więcej. Nie możemy zapominać, że FC Barcelona zapłaciła za niego 30 milinów stałych i dodatkowe 30 zmiennych" - podsumowano.

Po 31. kolejkach La Liga FC Barcelona ma na koncie 70 pkt i do liderującego Realu Madryt traci osiem pkt.