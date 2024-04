Piłkarz Barcelony wywołał burzę. To już nie pierwszy raz. "Naprawdę przesadził"

Inigo Martinez nigdy nie należał do "świętoszków". 32-letni piłkarz w okresie juniorskim grał w Realu Sociedad. Zawsze powtarzał, że nigdy nie zostanie zawodnikiem odwiecznego rywala Sociedad - Athletic Bilbao. Właśnie jednak to zrobił w 2018 roku. Z tym klubem dwa razy grał w finale Pucharu Króla. Oba te spotkania przegrał - w 2018 roku z Real Sociedad 0:1, a rok później z FC Barceloną aż 0:4.

Piłkarz Barcelony wywołał burzę. To już nie pierwszy raz

Teraz Inigo Martinez, obecnie piłkarz FC Barcelony, wywołał kolejny wielki skandal. Hiszpan prywatnym samolotem poleciał na uroczystość zdobycia trofeum. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby to FC Barcelona sięgnęła po trofeum, ale wywalczył je były klub Martineza - Athletic Bilbao (w finale Puchar Króla tydzień temu pokonał 4:2 po rzutach karnych Mallorcę). Martinez dołączył do kolumny piłkarzy Athletic Bilbao, którzy świętowali na rzece na łodziach. Tym samym pokazał brak szacunku dla swojego obecnego pracodawcy - FC Barcelony.

- Martinez robił w przeszłości posunięcia, delikatnie mówiąc, dyskusyjne, ale tym razem naprawdę przesadził i pokazał swój nieprofesjonalizm. Kibice FC Barcelony oczekują dla niego surowej kary, za to co zrobił - pisze "Klix.ba".

Dwa tygodnie temu Inigo Martinez starł się z jednym z TikTokerów.

- Martinez wyjechał z ośrodka, ale błyskawicznie zatrzymał pojazd. Okazało się, że zrobił to, gdyż zauważył w pobliżu jednego z okolicznych TikTokerów, z którym przeprowadził stanowczą rozmowę. - To ostatni raz, gdy nazywasz mnie głupim. Ostatni raz, kiedy mnie obrażasz. Nie bądź takim cwaniakiem. To samo tyczy się twojego kolegi. Zrozumiałeś? - wypalił - pisał Sport.pl.

Już w marcu hiszpańskie media pisały, że Inigo Martinez jest na wylocie z FC Barcelony. Teraz wybierając się na świętowanie Athletic Bilbao, jeszcze bardziej pogorszył swoją sytuację. Jego dni w FC Barcelonie wydają się być policzone.

Inigo Martinez do Barcelony trafił latem ubiegłego roku. Był wielką nadzieją na ustabilizowanie sytuacji w obronie mistrzów Hiszpanii. Tak się ostatecznie nie stało. Liczne kontuzje sprawiły, że nie wywalczył miejsca w pierwszym składzie. Dotychczas rozegrał tylko 1161 minut w 19 spotkaniach.

FC Barcelona jest wiceliderem La Ligi. Po 30 kolejkach ma 67 punktów, osiem mniej od prowadzącego w tabeli Realu Madryt. W sobotę mistrzowie Hiszpanii o godz. 21 zagrają na wyjeździe z 18. drużyną tabeli - Cadiz CF. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.