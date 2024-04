Długo czekaliśmy na te wieści. Ogłaszają ws. Lewandowskiego. Brawo, brawo

Robert Lewandowski ma już za sobą trudny okres. W bieżącym roku przestał zawodzić i wrócił do formy. W ostatnim czasie regularnie trafia do siatki i jest chwalony przez dziennikarzy i trenera Xaviego. Okazuje się, że Polak jest również jednym z najskuteczniejszych zawodników od stycznia. Portal Fcbarcelonanoticias.com wyliczył, że w klasyfikacji wyprzedza go jedynie trzej piłkarze.

