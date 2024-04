Hiszpanie nie mają wątpliwości. Tak Barcelona zastąpi Lewandowskiego

Robert Lewandowski tym razem nie będzie miał szans, by powiększyć swój bramkowy dorobek w LaLiga. W sobotę zabraknie go w kadrze meczowej na wyjazdowe starcie z Cadiz. 35-latek pauzuje za żółte kartki, których w tym sezonie obejrzał już pięć. Pod jego nieobecność otwiera się szansa przed innymi. Na jaki wariant zdecyduje się Xavi?

REKLAMA

Zobacz wideo Bartłomiej Bołądź po wygranej w Lublinie: Nastawiamy się na drugie bardzo ciężkie spotkanie

Kto za Roberta Lewandowskiego? Wybór jest tylko jeden

Absencję Polaka w pewnym sensie można uznać za zaplanowaną. Lewandowski otrzymał żółty kartonik w meczu z Las Palmas za opóźnianie gry, gdy zbyt opieszale schodził z boiska przy zmianie. W ten sposób wyzerował licznik żółtych kartek przed El Clasico, które odbędzie się w kolejną niedzielę 21 kwietnia. Hiszpanie od razu zaczęli zwracać uwagę, że zrobił to celowo i pojawiły się głosy, że powinien być ukarany dodatkowym meczem zawieszenia. Ostatecznie Komitet Dyscyplinarny nie podjął żadnych działań w sprawie.

Można zatem przypuszczać, że Xavi był doskonale przygotowany na ewentualność gry bez naszego napastnika. Kogo szykuje na jego miejsce? Wszystkie czołowe hiszpańskie redakcje mówią w tej sprawie jednym głosem. "Mundo Deportivo", "Sport", "AS" i "Marca" zgodnie w przewidywanych jedenastkach na środku ataku umieściły Vitora Roque.

Tak FC Barcelona zagra z Cadiz. Hiszpanie wytypowali skład

Zaskakująca zgodność zachodzi też w przypadku doboru skrzydłowych. Cztery wymienione gazety postawiły na Ferrana Torresa i Joao Felixa. Wygląda na to, że przed rewanżem z PSG w ćwierćfinale Ligi Mistrzów (wtorek 16 kwietnia) i późniejszym starciem z Realem Madryt (niedziela 21 kwietnia) nieco więcej odpoczynku dostaną także Lamine Yamal oraz Raphinha.

Jeśli chodzi o środek pola, to najczęściej typowani do składu są Oriol Romeu, Sergi Roberto i Fermin Lopez. "Marca" w miejsce Oriola widziałaby Andreasa Christensena, a "AS" zamiast Roberto - Frenkiego de Jonga. Największe rozbieżności pojawiają się w kontekście obrony. Tu przewijają się nazwiska: Julesa Kounde, Ronalda Araujo, Andreasa Christensena, Paua Cubarsiego, Sergiego Roberto, Marcosa Alonso i Hectora Forta. Pewniakiem w bramce ma być Marc-Andre ter Stegen.

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Cadiz: