W Hiszpanii zawrzało po słowach Laty o Lewandowskim. Zwrócili uwagę na jedno

Robert Lewandowski w ostatnich tygodniach znów błyszczy w FC Barcelonie. Polak po nieudanym początku sezonu wrócił do formy. Od początku roku zdobył już jedenaście bramek i zaliczył cztery asysty. To między innymi dzięki niemu ekipa z Katalonii wskoczyła na drugie miejsce w tabeli i awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Grzegorz Lato chwali Lewandowskiego. Hiszpanie reagują

Ostatnie występy Lewandowskiego docenił Grzegorz Lato. Były piłkarz pochwalił napastnika w rozmowie z TVP Sport. - Robert to nasz zdecydowanie najlepszy zawodnik. Światowa czołówka - stwierdził. Uniknął jednak porównania z zawodnikiem FC Barcelony. Dodał, że on w wieku Lewandowskiego nie mógł wyjechać za granicę, ponieważ ówczesny rząd nie zezwalał na wyjazdy zawodnikom do 30. roku życia.

Słowa Laty błyskawicznie dotarły do Hiszpanii. Tamtejsze media zwróciły uwagę na to, że złoty medalista z igrzysk olimpijskich 1972 bardzo pochwalił Lewandowskiego, ale jednocześnie podkreśliły, że uniknął porównania z napastnikiem. "Lato unikał porównań z obecnym napastnikiem Barcelony, ponieważ dzielą ich cztery dekady" - czytamy w hiszpańskim "Sporcie".

Hiszpanie zwrócili również uwagę na słowa Laty o mistrzostwach świata 1974. Wówczas reprezentacja Polski była outsiderem, ale finalnie zajęła trzecie miejsce, a Lato został królem strzelców. - W grupie Włosi, Argentyna i chłopcy do bicia – my i Haiti. Po pierwszym meczu, gdy ograliśmy Argentynę 3:2, fachowcy nagle zmienili narrację w prasie. Nie tylko w niemieckiej, ale i w polskiej. Wcześniej wszyscy mówili, że nie mamy szans - powiedział.

A następnie dodał, nawiązując do rywali Polaków z fazy grupowej zbliżających się mistrzostw Europy. - Teraz też płaczą, że jest Holandia, Francja i Austria - przyznał.

Robert Lewandowski kolejną okazję do gry będzie miał już w najbliższą środę. Tego dnia o godzinie 21:00 FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z PSG w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Polak może całkowicie skupić się na dwumeczu z francuską drużyną, ponieważ z powodu nadmiaru żółtych kartek będzie pauzował w meczu La Ligi przeciwko Cadizowi, które odbędzie się w sobotę. Rewanż z PSG zaplanowany jest na 16 kwietnia. Lewandowski łącznie w bieżącym sezonie ma na koncie 20 goli w 40 występach.